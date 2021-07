En nuestro breve recorrido por una Algeciras que antes fue hermosa, no podemos olvidarnos del magnífico edificio, nº 10 de la C/ Gral. Castaños, conocido por La Suit de las Cortinas. Actualmente ha sido saneado, pero su fachada ha perdido gran parte de los elementos decorativos que la embellecían: sus florones del pretil de la azotea, que pertenecían al citado anteriormente edificio del Banco de España (los primitivos eran de cerámica) las molduras de la mayor parte de los vanos de sus balcones y la estructura de madera de sus miradores de hierro fundido, los cuales muestran el mismo tipo de labor que los antes mencionados.

Destaca la original rejería de los antepechos de sus balcones y miradores, con dibujos sinuosos, al gusto del art nouveau francés. Hoy día, tras haber perdido gran parte de su personalidad, se halla en un estado de conservación algo precario. Parecido a este inmueble era el nº 1 de la C/ Rocha, ya desaparecido, como el nº 5 de la C/ Cánovas del Castillo, aunque este tenía su fachada revestida de azulejos y contaba con un patio interior de mármol blanco.

Otra actuación poco afortunada fue la sufrida por el edifico donde se hallaba el banco Banesto, sitio en la Plaza Alta, esquina al popular Callejón del Ritz o C/ Joaquín Costa. En los años sesenta sufrió una brutal reforma que le eliminó todas las molduras y repisas festoneadas del más puro estilo modernista que adornaban su fachada. Solo se respetó la rejería de sus balcones y de su mirador, que también perdió su crestería de hierro original. Esta rejería muestra unos dibujos sinuosos al gusto modernista o del art nouveau. También pertenecería a este grupo el antiguo edificio del Hotel Anglo-Hispano, hoy Consulado del Reino de Marruecos. Originalmente el pretil de su azotea estaba adornado con florones de cerámica y en sus fachadas se abrían ocho elegantes miradores de hierro fundido, que fueron suprimidos, al igual que los florones, en otra desafortunada reforma de los años sesenta.

No podemos dejar de comentar el edificio del Paseo de la Conferencia, conocido como Casa de los Alemanes, hoy sede de la Delegación de Bienestar Social. Este edificio pertenece al eclecticismo de inspiración italiana y destaca en él su portada con una galería formada por tres arcos de medio punto sostenidos por dos pilastras; también sus balconadas con balaustradas y sus medallones o tondos que adornan su fachada. Tras varios años abandonado, se restauró perdiendo parte de su aspecto original, para ser conservatorio de música.

Muy digna de mención era la desaparecida casa en cuya planta baja se encontraba la Peña de Miguelín, situado en la esquina entre las calles Regino Martínez y Rocha. Antaño en su lugar estuvo el Teatro Principal, construcción de estilo ecléctico donde se combinaban los estilos modernista y regionalista. En él destacaban los miradores de mampostería de sus extremos, con pilastrillas y gruesas cornisas, sus balconadas, cuyos vanos tenían adornados los dinteles con molduras, y la torre-mirador de su ala izquierda.

Otra de las edificaciones modernistas más elegantes es la casa nº 7 de la C/ Gral. Castaños, por desgracia se encuentra abandonada y muy deteriorada. Originalmente lucía en su parte central de la fachada un original balcón cubierto con tejadillo sostenido por dos columnas, con balaustrada en su antepecho. Este se sustituyó luego por un feo mirador de madera, que después se eliminó. También perdió el pretil que adornaba su fachada y su planta baja, adornada con pilastras de capiteles jónicos, ha sido muy deformada por culpa de los locales comerciales.

No podemos dejar de mencionar al edifico del antiguo Hotel Ritz, situado en el nº 1 de la c/ Tte. García de la Torre, esquina a la C/ Joaquín Costa o Callejón del Ritz. En su fachada destacan dos miradores de madera de elegante factura y las ménsulas de sus voladizos que se adornan con molduras de inspiración modernista. Ha sido restaurado espléndidamente hace unos dos años. Otro edificio muy original es el nº 1 de la C/ Villanueva, el cual presenta influencias británicas, como lo atestigua el alto hastial de su ático. Las balaustradas de sus balcones y del pretil de su azotea constan de balaustres de forma prismática. Poseía dos hermosos miradores de madera acristalados en su esquina, los cuales fueron destrozados por un temporal de levante en el año 2008.

Dentro del estilo modernista-regionalista, hay que citar tres edificios, uno de los cuales ya ha desaparecido. Este ya demolido se hallaba en la esquina de la calle Pescadería y Avda. de la Marina. Lo más destacable en él eran sus dos miradores acristalados de esquina, con friso de cerámica. Estos mismos frisos con cornisas de ladrillo visto adornaban los dinteles de los vanos de sus balcones. En el pretil de su azotea se levantaban unas pilastras con pináculos de cerámica.

El más digno de elogio es el nº 2 de la calle Monet. El edificio data de 1887, pero en 1930 se construyó en su chafan que mira hacia la calle Duque de Almodóvar un original mirador de madera acristalado, sobre el cual se levanta un tejadillo con canecillos que sirve de base a una estructura cilíndrica coronada por una cúpula de media naranja, rematada por un esbelto pináculo. En sus paramentos se combinan el ladrillo visto y la cerámica, muy al gusto regionalista de inspiración neomudéjar de los años treinta del siglo XX.

El tercero es el edifico que se encuentra en la esquina de la calle Regino Martínez y la avda. Blas Infante. Aunque una placa indica que en él nació José Román, esto no es cierto, pues nació en una casita de planta baja que había antes de construir esta elegante casa. Sus fachadas muestran ladrillo visto y los vanos de sus balcones están orlados por molduras con azulejos. Destaca la repisa en forma de venera que sirve de apoyo al voladizo del balcón de esquina. Primitivamente, en esta esquina se abrían dos miradores de estilo modernista, que en la década de los años sesenta fueron eliminados y sustituidos por unas horribles estructuras de hierro. En una posterior reforma se desmontaron y también se sustituyeron las balaustradas de terracota por otra de balaustres de escayola. Son muy de reseñar los bajorrelieves, algunos de tendencia vanguardista, que embellecen la puerta de entrada por la calle Regino Martínez.

A estos inmuebles de arquitectura burguesa es preciso añadir los siguientes: nº 13, de la C/ Duque de Almodóvar, con un espléndido mirador de hierro fundido, adornado con una fina labor de calado, filigranas y crestería. Originalmente, su fachada estaba revestida de azulejos vidriados blancos y el pretil de su azotea lucía unos originales florones. Actualmente, se encuentra muy deteriorado. El nº 7 de la C/ Regino Martínez, cuya fachada está revestida de placas de piedra y poseía unos miradores de hierro fundido con una incipiente crestería, que fueron eliminados cuando se demolió todo su interior para construir con otro diseño una nueva edificación interna. Ahora solo permanece su fachada, desprovista de estos miradores. El nº 19 de la c/ Gral. Castaños luce una elegante fachada con un bonito mirador y frisos y cornisas sobre los dinteles de los vanos de sus balcones.

Por último, no podemos dejar de referirnos a la arquitectura burguesa de inspiración británica que surge a principios del siglo XX. Se concentran sobre todo en la Villa Vieja y también, de forma más esporádica, a lo largo del Secano (calles Ruiz Zorrilla y Patriarca Doctor Pérez Rodríguez). Esta arquitectura de origen foráneo incorporó elementos del regionalismo, como el uso de tejas vidriadas, y otros de tendencias italianizantes, tales como soportales con arcos de medio punto sostenidos por columnas toscanas. Sus fachadas mostraban altos hastiales, amplios aleros, torrecillas de forma poliédrica, chimeneas y miradores semihexagonales. En varios de estos edificios se abrían patios en su interior, con arcos de medio punto o carpaneles sostenidos por columnas de orden toscano. La mayoría de estas construcciones han desaparecido, como Villa Palma, en la calle Patriarca Doctor Pérez Rodríguez (Secano) o los bungalows de la avda. Agustín Bálsamo, con las típicas verandas victorianas y que en tiempos alojaron a los ingenieros y responsables del ferrocarril, o la mayoría de los palacetes de la Avda. de la Conferencia, adosados al barranco de la calle Emilio Burgos, antes Marqués de la Ensenada y los de la calle San Nicolás, como Villa San José o Villa Rugeroni.

Una grave pérdida fue la incomprensible demolición de la Villa del Águila, que estaba al extremo del paseo de la Conferencia, muy cerca de la entrada sur al Hotel Cristina. Aparte de sus valores arquitectónicos, en línea con los estilos anteriormente referidos, este edificio tenía un gran valor histórico, pues era la mansión del famoso Verner, militar victoriano, ornitólogo y espía, que fue durante años el alma de la investigación de nuestro arte prehistórico. Asimismo, en esa casa se alojaron científicos como Breuil y Obermaier, siendo base y punto de partida para el descubrimiento y estudio metódico de ese gran patrimonio cultural del extremo sur de España.

Edificio interesante era el de la calle Ancha o Regino Martínez, esquina a la calle San Antonio, con sus miradores de hierro fundido en su chaflán de esquina, donde antaño estuvo un Centro de Salud, antes de edificarse el ambulatorio Menéndez Tolosa. También hay que señalar otro también desaparecido, el antiguo Hotel Madrid, en la calle Segismundo Moret, con su fachada revestida de azulejos vidriados de color verde, su mirador de madera y su alto hastial.

De los pocos ejemplares que quedan de esta arquitectura foránea, hay que señalar el palacete de Marzales, con su torre de planta octogonal, sus amplios aleros sostenidos por canecillos y su portada con molduras barroquizantes; Villa Patricia, en la calle San Nicolás, en estado ruinoso, muy modificada posteriormente al dotarla de un aspecto más clásico, con sus frontones y su mirador de madera; las dos casas pareadas de la calle San Nicolás, esquina a Alexander Henderson, una de las cuales muy modificada. He dejado para lo último dos de los edificios más señeros de esta arquitectura victoriana o eduardina:

El primero es el palacete de Villa Smith, en el interior de un magnifico parque, en un principio de estilo inglés o sea de planta irregular, formando un aparente paisaje natural, pero en base a una naturaleza domesticada, y que debido a muchas décadas de abandono, se había convertido en una sugerente imagen selvática debido sobre todo a la abundancia de plantas trepadoras. Tras su adquisición por el ayuntamiento en la década de los setenta del pasado siglo, el servicio municipal de jardines eliminó en exceso su lujuriante vegetación y hoy cuenta con muchos menos arboles que en el momento de su adquisición, en los años setenta del siglo pasado. Como seria su riqueza, que durante un tiempo fue jardín botánico, pero por diversas causas, algunas algo oscuras, perdió su denominación y entro en decadencia, de la que fue salvado gracias al citado palacete, al instalar allí su sede la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. En esta noble edificación hay que destacar sus hastiales, sus pórticos columnados, con arcos de medio punto sostenidos por columnas toscanas y su patio interior, también con arcos, de tipo carpanel, sobre columnas del mismo estilo. Modificado en parte, ha perdido la elegante balaustrada de este patio, sustituida por una barandilla de cristal y acero. La restauración que padeció fue eliminó varias señas de identidad del edificio, como eran los suelos de parquet.

El segundo, situado muy cerca, es el famoso Hotel Reina Cristina, sobre el que han corrido rías de tinta, emblemático edificio de Algeciras, uno de los más elegantes y señoriales de nuestra ciudad. También cuenta con pórticos columinados, con arcos de medio punto y columnas del mismo estilo que los anteriores, amplios aleros, miradores poliédricos en sus esquinas, torrecillas de planta también poligonal y un patio interior con gruesas columnas que sostiene arcos de medio punto peraltados. Sus jardines, diseñados con criterio similar a los de Villa Smith, son extraordinarios.

Como conclusión, hemos de indicar que nuestra ciudad contó con un amplio muestrario de arquitectura burguesa; la cual, por desgracia, fue desapareciendo por diferentes causas: abandono de las viviendas, especulación urbanística y total desapego hacia esta ciudad por parte de sus propietarios. De tal manera que Algeciras ha perdido un riquísimo patrimonio arquitectónico que la dotaba de una singularidad poco frecuente en nuestra región y en nuestro país. El casco antiguo de nuestra ciudad se ha despersonalizado y al mismo tiempo ha dejado de mostrar cierta unidad arquitectónica.

R.I.P. nuestra arquitectura burguesa.