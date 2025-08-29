Obras del Acceso Sur de Algeciras: cortes de tráfico en la avenida Carlos Cano del 1 al 5 de septiembre

El Ayuntamiento de Algeciras ha advertido que las obras del Acceso Sur a la ciudad afectarán al tráfico la próxima semana, del lunes 1 al viernes 5 de septiembre, a efectuar un desvío del tráfico en la avenida Carlos Cano. Esta medida afectará al tramo comprendido entre la glorieta del Olivo, en la intersección con las calles Deimos y Rosa de los Vientos, y la glorieta del Varadero, con el fin de ejecutar un paso transversal de canalización eléctrica que forma parte de ese proyecto de obras.

Dicho desvío de tráfico consistirá en eliminar una calzada para la circulación de vehículos, pasando ambos sentidos de circulación a la otra en el tramo de la avenida antes descrito. El desvío se realizará en dos fases, en cada una de ellas será una calzada la que se inhabilite para el tráfico con el fin de ejecutar la instalación eléctrica en esa zona, y así, en la fase 1 se cierra la calzada en sentido de subida hacia la glorieta del Olivo, y en la fase 2 la de bajada, desplazándose los dos sentidos de tráfico a la calzada que permanece operativa en cada fase.

Según las previsiones realizadas por la empresa UTE Ohla-Sato, las obras que causan este desvío provisional se prolongarán durante la semana próxima, con el fin de estar totalmente ejecutadas y con el tráfico restablecido antes del comienzo del curso escolar.