Atascos por las obras del Acceso Sur de Algeciras a la altura de la rotonda del Varadero

Las obras del nuevo enlace del Varadero, en plena remodelación del Acceso Sur de Algeciras, están provocando atascos y molestias a los conductores. La intervención, ubicada junto a la dársena del Saladillo, avanza en la construcción de una glorieta de grandes dimensiones y un viaducto que transformarán la movilidad en una de las principales entradas a la ciudad y al puerto.

El plan de obras, consultado por Europa Sur, detalla que la nueva rotonda tendrá un radio exterior de 44 metros y una calzada anular de 8 metros de anchura, duplicando prácticamente el tamaño de la actual. Este incremento de capacidad busca ordenar los flujos de tráfico en una zona de intenso tránsito, tanto de vehículos particulares como de camiones vinculados a la actividad portuaria.

Uno de los elementos más destacados será el viaducto completo que se construirá sobre el acceso al puerto. Esta infraestructura permitirá separar los movimientos hacia la zona portuaria del tráfico urbano, preservando la funcionalidad de la glorieta y garantizando un flujo más ágil entre los distintos destinos.

Las conexiones seguirán siendo las mismas: la calle Victoria Eugenia, la ronda Paco de Lucía, la N-350, la carretera CA-223 hacia Getares, el tronco del puerto, la avenida Hispanidad y el Paseo de la Conferencia. Sin embargo, mientras duren los trabajos, la supresión temporal de un carril por sentido en la carretera de Getares está generando retenciones frecuentes, especialmente en las horas punta.