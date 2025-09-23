Nuevo retraso en el tren Algeciras–Madrid por un incendio en la vía

La conexión ferroviaria entre Algeciras y Madrid ha vuelto a sufrir este martes un nuevo retraso. El tren con salida prevista a las 15:25 permaneció parado durante casi una hora en la estación de Antequera Santa Ana debido a un incendio declarado en las proximidades de la vía, entre este punto y la estación de Puente Genil.

Un pasajero informaba de la situación a este periódico a las 19:09, señalando que el convoy ya circulaba con demora antes de verse obligado a detenerse en la estación malagueña, durante unos 40 minutos. Minutos después, a las 19:14, Adif confirmaba a través de su cuenta en X la interrupción del servicio en este tramo.

La circulación se restableció a las 19:36, cuando la entidad comunicó el fin de la incidencia en redes sociales. Por lo que el tren acumula un considerable retraso. Prácticamente una hora.

Este episodio se suma a las continuas quejas de los usuarios de la línea, que denuncian retrasos recurrentes, interrupciones y la necesidad de realizar trasbordos en autobús, lo que sigue dificultando la conexión ferroviaria directa entre el Campo de Gibraltar y la capital.