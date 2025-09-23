Ocio
Nuevo retraso en el tren Algeciras–Madrid por un incendio en la vía

El convoy permaneció detenido en Antequera Santa Ana durante casi una hora por un fuego entre esta estación y Puente Genil

El tren Algeciras-Madrid obliga a viajeros a hacer trasbordos en autobús y vuelve a encender las quejas

Tren, en la estación de Algeciras.
Tren, en la estación de Algeciras. / Andrés Carrasco
G. M.

23 de septiembre 2025 - 20:02

La conexión ferroviaria entre Algeciras y Madrid ha vuelto a sufrir este martes un nuevo retraso. El tren con salida prevista a las 15:25 permaneció parado durante casi una hora en la estación de Antequera Santa Ana debido a un incendio declarado en las proximidades de la vía, entre este punto y la estación de Puente Genil.

Un pasajero informaba de la situación a este periódico a las 19:09, señalando que el convoy ya circulaba con demora antes de verse obligado a detenerse en la estación malagueña, durante unos 40 minutos. Minutos después, a las 19:14, Adif confirmaba a través de su cuenta en X la interrupción del servicio en este tramo.

La circulación se restableció a las 19:36, cuando la entidad comunicó el fin de la incidencia en redes sociales. Por lo que el tren acumula un considerable retraso. Prácticamente una hora.

Este episodio se suma a las continuas quejas de los usuarios de la línea, que denuncian retrasos recurrentes, interrupciones y la necesidad de realizar trasbordos en autobús, lo que sigue dificultando la conexión ferroviaria directa entre el Campo de Gibraltar y la capital.

