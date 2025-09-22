El tren Algeciras-Madrid obliga a viajeros a hacer trasbordos en autobús y vuelve a encender las quejas

El trayecto ferroviario que une Algeciras con Madrid volvió a convertirse este lunes en un auténtico calvario para sus usuarios. Los pasajeros que tomaron el tren al mediodía desde la capital tuvieron que realizar hasta dos trasbordos forzosos en plena ruta debido a las deficiencias de la línea ferroviaria en la provincia de Málaga.

El itinerario incluyó un primer tramo en tren desde Madrid hasta Antequera. Allí, los viajeros fueron trasladados en autobuses hasta Ronda, un recorrido incómodo y saturado, con maletas amontonadas en los pasillos y notables dificultades para personas mayores o con movilidad reducida. Una vez en Ronda, los pasajeros volvieron a tomar un tren con destino a Algeciras, donde la llegada se retrasó hasta entrada la noche.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denunció la situación asegurando que “no me digan que no es incómodo para todo el mundo, la gente amontonada con las maletas en los autobuses, las personas mayores para subir y bajar… todo muy aparatoso”. El regidor lamentó además la “paciencia infinita que tienen que tener los viajeros y todos los que sufrimos que Madrid y el Ministerio de Fomento no nos hagan caso”.

Landaluce recordó que, tras la pandemia, la línea perdió una de sus salidas directas a Madrid y que aún no se ha recuperado. “Seguiremos protestando, porque es la única forma de que nos den un tren digno, con salidas directas, no como hasta ahora”, subrayó.

El alcalde concluyó exigiendo que el Campo de Gibraltar sea tratado “como ciudadanos en igualdad de condiciones que otros”, reclamando al Ministerio de Transportes un plan urgente que garantice un servicio ferroviario de calidad y sin trasbordos improvisados.