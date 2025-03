El PSOE pide la suspensión del Pleno del Ayuntamiento de Algeciras por el nuevo mecanismo de acceso a los decretos para los concejales

Algeciras/El nuevo mecanismo de acceso a los decretos de Alcaldía para los concejales puesto en marcha por el Ayuntamiento de Algeciras ha abierto este miércoles otro frente entre el Partido Popular y el PSOE. El equipo de gobierno popular defiende este nuevo sistema, que incluye un acuerdo de confidencialidad, como necesario para equilibrar la transparencia y la protección de datos de los ciudadanos. El Grupo Municipal Socialista considera que lo que pretende es "ocultar" la información haciendo un "uso torticero" de la Ley de Protección de Datos, más de 7 años después de su aprobación, y por eso ha registrado un escrito para solicitar formalmente la “suspensión” de la celebración del Pleno ordinario de marzo.

El primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz Madrid, y la teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, María Solanes, explicaron el lunes que el nuevo mecanismo se realizaba en base a un informe emitido por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, así como al informe posterior elaborado y ratificado por el delegado de Protección de Datos, la coordinadora responsable de los Servicios Jurídicos y el secretario general del Ayuntamiento. Consiste en que "los veintisiete concejales podrán acceder a los decretos tras haber firmado cada uno de ellos un documento redactado por los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento". "Si no lo hicieran, no se podrá dar cuenta de los decretos par el próximo Pleno por parte del Equipo de Gobierno”, explicaron y añadieron que “esta medida no restringe el acceso a la información, sino que establece una garantía para que dicho acceso se realice en un marco de responsabilidad y seguridad jurídica. No se está impidiendo que la oposición conozca la información relevante, sino que se están estableciendo las salvaguardas necesarias para evitar que datos personales de los ciudadanos puedan ser utilizados de forma inadecuada o fuera de su contexto administrativo”.

El PSOE no lo ve así. La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, en una rueda de prensa junto con el viceportavoz socialista, Fran Fernández, ha trasladado su “estupor” por la “enésima maniobra” del PP de Landaluce para tratar de “socavar aún más” el derecho a la información de los concejales de la oposición y seguir “obstaculizando” la labor de control y fiscalización de la gestión municipal que, por mandato democrático, deben realizar.

“Es una auténtica tontería y un sinsentido que ahora supediten el acceso a los decretos de Alcaldía a la firma de ese documento de confidencialidad, que lo único que viene a decir es que cumplamos la Ley, que es algo a lo que concejales ya estamos de por sí obligados. Por poner un ejemplo, es como si, una vez que los ciudadanos nos sacamos el carnet de conducir, se nos pidiera que que firmáramos un documento en el que nos comprometemos a parar ante los pasos de peatones, o a no correr a más velocidad de la permitida… No tiene sentido”, comentó Arrabal ante los medios de comunicación, ante los que afirmó también que “si el Ayuntamiento tiene abiertos, como mínimo, dos procedimientos por vulnerar la Ley de Protección de Datos, garantizo que nada tiene eso que ver con la oposición”.

“Que no se den golpes de pecho diciendo que solo quieren proteger los datos de los ciudadanos, porque parece que no, que son ellos los que no lo están haciendo bien”, continuó la portavoz socialista, que insisitió en dejar claro que todo esto no es más que una “pantomima” por parte del gobierno de Landaluce y de un intento más por “ocultar” información a la oposición, y “la pregunta que debemos hacernos es por qué”. "¿Por qué ahora ese documento de confidencialidad y no antes? ¿Por qué no nos quieren dar los decretos antes del pleno convocado para el viernes? ¿Qué es lo que no quieren que veamos?”, apostilló.

Según Arrabal, si el pleno se celebra sin que todos los concejales hayan tenido acceso a toda la documentación se estarán vulnerando “un derecho fundamental recogido en la Constitución Española, concretamente el artículo 23, así como el artículo 77 y otros de la Ley de Bases del Régimen Local de las Administraciones Públicas y también artículos del Reglamento Orgánico de Funcionamiento (ROF) del Ayuntamiento. “El lunes hubo Comisión de Hacienda, no hubo que firmar previamente ningún papel, y por allí pasaron expedientes con nombres y apellidos, datos personales y situaciones familiares… ¿Estaba el Ayuntamiento incumpliendo la Ley de Protección de Datos? ¿La ha estado incumpliendo el alcalde cuando firma los más de mil Decretos que firma al mes, con información muy importante que como oposición estamos obligados a fiscalizar?, ha continuado la portavoz socialista.

El teniente de alcalde, Javier Vázquez Hueso, acusa a Arrabal de mostrar "una absoluta falta de respeto por este Ayuntamiento, al intentar torpedear el Pleno que se celebrará el próximo viernes, haciendo uso de mentiras”. El delegado ha recordado que el lunes se propuso en la Junta de Portavoces establecer este mecanismo y se sugirió "dejar los decretos para el siguiente Pleno Ordinario, para que así los demás grupos políticos dispusieran de todo un mes para estudiarlos, en lugar de solo unos días". "Esta idea fue rechazada por la propia señora Arrabal, que insistió en que se llevarán a este, y en firmar esta misma semana el acuerdo de confidencialidad", dice.

“Todos los concejales del Partido Popular lo habían firmado el mismo lunes por la tarde, habiéndolo hecho los concejales de VOX el martes, mientras que los concejales del PSOE, a excepción de la propia Rocía Arrabal, no lo han hecho aún, lo que ha impedido que se pueda dar cuenta de los decretos”, ha argumentado Vázquez Hueso, que entiende que la portavoz socialista "pretende hurtar el derecho a la información de sus colegas de partido, pues como portavoz, se siente la única con derecho a acceder a estos datos, por eso ha sido la única firmante, tal y como propuso en la Junto de Portavoces. Pero estas son dinámicas internas que atañen única y exclusivamente al PSOE de Algeciras, por lo que pedimos que, sigan cuanto quieran con sus jueguecitos de poder, pero procuren no involucrar a este Ayuntamiento en el proceso”.

“Sabemos que la señora Arrabal tiene un interés personal en que este Pleno Ordinario del mes de marzo no se celebre el viernes, por eso intenta secuestrarlo de la manera más rastrera que se le ha ocurrido. No quieren debatir temas tan importantes para nuestra ciudad como el dique del Rinconcillo, la estación de autobuses, o el inventario del Ayuntamiento, entre otras tantas cosas”, ha continuado.

"No queremos ocultar información, ni impedir que la oposición acceda a ella o la conozca, sino todo lo contrario, facilitarlo estableciendo las salvaguardas necesarias para evitar que datos personales de los ciudadanos puedan ser utilizados de forma inadecuada o fuera de su contexto administrativo, solo es una garantía para que dicho acceso se realice en un marco de responsabilidad y seguridad jurídica”, ha concluido.