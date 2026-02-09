Una nueva avería en Los Pastores deja sin agua potable hasta la tarde a varias barriadas de Algeciras

Una nueva avería en la zona de Los Pastores donde se desarrollan las obras del Acceso Sur de Algeciras ha vuelto a dejar sin suministro de agua este lunes a vecinos de Getares, Aldeas de Getares, Terrazas de Getares y Nuevo San García. El Ayuntamiento ha informado que Emalgesa se encuentra en plenas reparaciones y que confía en que el servicio quede restablecido a las 16:00.

Desde Emalgesa han explicado que con motivo de una avería en la red provisional PE 200 mm para el desvío de la obra del nuevo Acceso Sur al Puerto de Algeciras, a la altura de la rotonda de Los Pastores, se ha producido un corte de suministro de agua que afecta a las zonas de Getares, Aldeas de Getares, Terrazas de Getares y Nuevo San García. "Si todo transcurre según lo previsto, el servicio quedará restablecido aproximadamente a las 16:00 horas de este lunes", ha asegurado el Ayuntamiento.

Algeciras ha registrado un inicio de año especialmente complicado en lo que respecta al suministro de agua potable, con un total de ocho averías registradas solo en el mes de enero que afectaron a una treintena de calles en distintos barrios de la ciudad. Las dos últimas borrascas Leonardo y Marta han recrudecido la situación, especialmente en esa zona de la ciudad donde se llevan a cabo las obras del Acceso Sur.

"Emalgesa lamenta las molestias que se puedan ocasionar a los vecinos y espera poder llevar a cabo dichas reparaciones lo antes posible, para lo cual se está trabajando con todos los medios disponibles", sostienen los responsables municipales.

Además, la empresa recuerda que, para cualquier emergencia, Emalgesa tiene habilitado el teléfono del Centro de Atención al Cliente (CAC) para averías 24 horas, en el 900 810 132.