Un barco hundido, un mástil roto y daños en los pantalanes de los clubes náuticos de Algeciras por el temporal de borrascas

El fuerte temporal de lluvia y viento que ha azotado el Campo de Gibraltar y casi toda Andalucía en los últimos días ha provocado importantes daños en los pantalanes y embarcaciones de los clubes náuticos de la dársena de El Saladillo, en Algeciras. Las intensas rachas de viento de poniente de las borrascas Leonardo y Marta, que llegaron a superar los 110 y 120 kilómetros por hora en los episodios más severos, junto con las lluvias persistentes, han puesto a prueba las infraestructuras de las embarcaciones recreativas y la seguridad de los barcos amarrados con el hundimiento de una de las embarcaciones y la rotura del mastil de otra, además de diversos daños.

Uno de los incidentes más graves ha sido el hundimiento de una embarcación durante la noche, como consecuencia de la acumulación de agua de lluvia. Una posible obstrucción en los sistemas de desagüe hizo que el barco se llenara progresivamente sin poder evacuar el agua, amaneciendo finalmente hundido. La embarcación pudo ser reflotada posteriormente con la ayuda de un buzo, aunque los daños ocasionados por el agua salada, especialmente en el motor, hacen temer que algunas averías puedan ser de difícil o imposible reparación.

Además, el fuerte empuje del viento de poniente ha causado la rotura de varios fingers —las pasarelas que conectan los pantalanes con los barcos—. Estas estructuras, orientadas de poniente a levante, han sufrido de lleno el impacto del viento, llegando a separarse del pantalán principal debido a la fuerza de las rachas, lo que ha generado una situación de riesgo para las embarcaciones amarradas.

Otro de los daños relevantes ha sido la caída de un mástil sobre dos barcos. El violento cimbreo provocado por el viento provocó primero la rotura de la jarcia, los cables de acero que mantienen el mástil sujeto a la cubierta. Al quedar desprotegido, el mástil terminó desplomándose, impactando tanto sobre su propia embarcación como sobre otra situada en el amarre contiguo. Dada la altura de estos mástiles, los daños materiales han sido considerables.

Los clubes náuticos evalúan ahora el alcance total de los desperfectos, que se concentraron en los días de mayor intensidad del temporal, mientras se trabaja en la reparación de las infraestructuras dañadas y en la recuperación de la normalidad en las instalaciones portuarias.