Nueva agresión en el Hospital Punta Europa: "He pasado miedo"

Una celadora y un vigilante de seguridad del Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras han sido los principales afectados de una nueva agresión hacia el sector sanitario. En la mañana de este lunes, alrededor de las 10:30, un usuario del centro sanitario ha agredido de forma verbal "hasta en seis ocasiones" a los trabajadores situados en las salas anexas a la recepción, según ha explicado la celadora afectada.

El hombre, "con muy malos modales", se quejaba de haber pedido cita hasta en seis ocasiones y de que no le habían fijado una consulta en ninguna ocasión. El usuario estaba visiblemente nervioso, ya que, según los afectados, realizaba las exigencias dando numerosos golpes. "La verdad, he pasado mucho miedo", ha confesado la celadora, que en un momento pensaba que "el mostrador me lo echaba encima".

La Policía Nacional se personó en el hospital para detener la situación e identificar al individuo. Sin embargo, los agentes no detuvieron al responsable de los hechos porque la agresión "no ha sido física". Los sucesos, que están grabados por las cámaras de seguridad del hospital, serán denunciados por los trabajadores del Punta Europa este martes.

Esta situación ha llevado a la celadora, que ya fue agredida físicamente en 2018 en un servicio de Urgencias del mismo hospital, a solicitar la baja por cómo le ha afectado a nivel psicológico, medida que no es la primera vez que ha tenido que tomar.

La agresión de 2018

En 2018, la misma celadora fue agredida por una mujer mientras desempeñaba su tarea en el servicio de Urgencias del centro hospitalario algecireño. El ataque de aquella vez se produjo cuando la celadora entró en una consulta con una camilla y se topó con una mujer a la que no había atendido previamente y que estaba acompañando a un paciente. "Llevaba una camilla a una habitación cuando ella me dijo 'esa camilla es para mi madre'. Yo le contesté que esa camilla era para otra consulta, pero ella insistió", relató.

La celadora le repitió a la mujer que la camilla era para otro paciente. Al reiterarle la negativa y pedirle que le dejara pasar, comenzó a insultarla -según recuerda- y, cuando intentó meter la camilla en la habitación, la empujó y le atrapó el costado contra la puerta. Incluso llegó a empujar a la señora mayor que esperaba la camilla en una silla de ruedas.

A raíz de aquello, sufrió una luxación en un brazo y estuvo un tiempo de baja. En 2019, la agresora fue condenada a indemnizarla con 4.000 euros y a una pena de seis meses de prisión durante el juicio.