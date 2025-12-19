Nueva agresión en la cárcel Botafuegos: un interno parte el labio y las gafas a un jefe de servicios

Un jefe de servicios del centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, ha resultado herido tras ser agredido por un interno, apenas una semana después de que se denunciara otro episodio similar en la misma prisión. Los hechos se produjeron en horario de tarde en uno de los módulos residenciales del centro, según ha denunciado el sindicato Acaip-UGT.

La central sindical ha explicado que el interno se acercó a la ventanilla del módulo portando una cuchilla de afeitar y un objeto punzante elaborado con cubiertos. En ese momento, profirió amenazas graves contra los funcionarios. Tras retirarle los objetos y requerirle que se calmara, el interno adoptó una actitud violenta, lanzando puñetazos y patadas, hasta golpear al jefe de servicios, causándole un corte en el interior del labio y la rotura de las gafas.

El agresor es un interno de 45 años con antecedentes penitenciarios desde 2001. Su último ingreso en el centro de Botafuegos se produjo en agosto de este año para cumplir una condena de ocho meses por violencia física. En los cuatro meses de estancia acumula varios partes disciplinarios, entre ellos por amenazas a otros internos y una agresión previa a otro recluso, según Acaip.

El sindicato de prisiones Acaip-UGT ha vuelto a alertar sobre el incremento de las agresiones a funcionarios de prisiones y la situación de inseguridad que, a su juicio, afrontan los trabajadores penitenciarios. La organización sindical señala que este tipo de incidentes se producen de forma recurrente y reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la revisión del actual protocolo frente a agresiones, así como el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, con el objetivo de mejorar su protección en el ejercicio de su labor.