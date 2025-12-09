Nueva agresión a un funcionario de prisiones en la cárcel de Algeciras

A primera hora de la mañana de este lunes, 8 de diciembre, se activaba el código rojo en la prisión de Botafuegos, en Algeciras. Entre los trabajadores solo significa una cosa: un funcionario de prisiones ha sido agredido. El incidente, según ha denunciado el sindicato Acaip, ha vuelto a poner de manifiesto la creciente tensión en los centros penitenciarios y la falta de medidas efectivas de protección para su personal.

El agresor es un interno de 40 años con una amplia y violenta trayectoria delictiva. Ingresó por primera vez en prisión en 2004 y acumula condenas por lesiones, atentado a la autoridad, delitos contra la salud pública, robos con violencia, quebrantamiento de condena, falso testimonio y amenazas, entre otros. Las penas que pesan sobre él superan los 29 años de prisión.

A su historial penal se suma un expediente penitenciario igualmente grave: más de 170 sanciones disciplinarias por insultos, amenazas, coacciones, autolesiones, tenencia de material prohibido o resistencia a órdenes. Su inadaptación ha obligado a trasladarlo sucesivamente por varias cárceles del país —León, Teixeiro, Puerto III, A Lama, Murcia y, finalmente, Algeciras— sin lograr un cambio en su comportamiento.

El último episodio violento

Durante el reparto de economato de la mañana, los funcionarios observaron que el interno tenía una sábana manchada de sangre y Betadine. En un primer momento, el recluso amenazó con cortarse el cuello si se acercaban más funcionarios. Aunque después se mostró aparentemente tranquilo, la situación cambió en cuestión de segundos: sin mediar palabra, lanzó varias patadas y golpeó con el puño en la boca a uno de los trabajadores, que tuvo que ser atendido en la enfermería del centro y posteriormente trasladado al hospital.

Además, profirió amenazas de muerte contra otros dos funcionarios.

La dirección del centro ha solicitado el traslado del preso a otra prisión, más acorde a su conducta actual, y ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado de guardia por si fueran constitutivos de delito.

Acaip denuncia abandono institucional

Desde Acaip, el sindicato mayoritario en prisiones, vuelven a exigir al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, la aprobación urgente de un nuevo protocolo específico de actuación frente a agresiones (Peafa). Según denuncian, el actual documento está “desfasado, caduco, arcaico y obsoleto”.

El sindicato aporta una cifra alarmante: cada 15 horas un trabajador penitenciario sufre una agresión en España. Entre las causas señalan la “escasa respuesta judicial”, ya que —afirman— muchos ataques se tramitan como faltas y no como delitos, lo que desemboca en sanciones “irrisorias” para los agresores.

Una de sus reivindicaciones históricas es el reconocimiento de agente de la autoridad para todos los empleados penitenciarios, medida que —aseguran— sigue sin avanzar bajo la dirección de Ortiz.

Acaip también critica la gestión del secretario general, que cumple más de siete años al frente del organismo: “Los incidentes aumentan, las agresiones aumentan y los problemas se agravan”. Al mismo tiempo, recuerdan que el salario bruto anual del responsable de Instituciones Penitenciarias ascendió en 2024 a 144.763,59 euros.

Apoyo a los trabajadores

El sindicato ha felicitado a los funcionarios que intervinieron en el violento altercado y ha deseado una pronta recuperación al funcionario herido.