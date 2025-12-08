Algeciras da la bienvenida a Noelia Ortega, la nueva directora del Centro Penitenciario de Botafuegos

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha dado la bienvenida a la ciudad a Noelia Ortega, recientemente nombrada directora del Centro Penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, al tiempo que ha trasladado su "profundo agradecimiento" a José Plácido Pérez, quien hasta ahora desempeñaba esta responsabilidad.

Landaluce ha recibido a la nueva directora, de quien ha destacado "su amplia experiencia, su capacidad de gestión y su sensibilidad hacia la importante labor social que se desarrolla en el ámbito penitenciario". El alcalde ha subrayado que la ciudad "recibe con los brazos abiertos a una profesional que, sin duda, aportará estabilidad, rigor y humanidad a un centro fundamental para la comarca”.

El regidor algecireño ha dedicado también unas palabras de reconocimiento a Plácido Pérez, agradeciéndole “su compromiso, su dedicación ejemplar y el cariño con el que siempre ha trabajado por el buen funcionamiento del centro y por el bienestar tanto de los trabajadores como de las personas internas”. Landaluce ha resaltado que “Algeciras le guarda un enorme respeto y siempre tendrá aquí su casa”.

Landaluce ha reafirmado la plena disposición del Ayuntamiento para mantener la colaboración institucional con la dirección del centro con el objetivo común de favorecer la convivencia social y los programas de reinserción. “Deseamos a Noelia Ortega los mayores éxitos en esta nueva etapa y a José Plácido Pérez todo lo mejor en su nuevo destino. Ambos forman parte ya de la historia del Centro Penitenciario de Algeciras y cuentan con el reconocimiento y el afecto de esta ciudad”.