Cambio al frente de la prisión de Algeciras: Instituciones Penitenciarias nombra a Noelia Ortega nueva directora de Botafuegos

El Centro Penitenciario de Algeciras cambia de rumbo. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha designado a Noelia Ortega como nueva directora de la prisión algecireña, un relevo que se produce tras el cese a petición propia de su anterior responsable, José Plácido Pérez, al frente del establecimiento desde agosto de 2023.

Ortega, licenciada en Derecho y con una trayectoria de 25 años en el ámbito penitenciario, ha desarrollado una carrera marcada por la especialización progresiva en áreas de vigilancia, producción, seguridad y gestión de programas. Ingresó en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en enero del año 2000. Cuatro años después promocionó al Cuerpo Especial, y en 2025 alcanzó el Cuerpo Superior Técnico, en la especialidad de Jurista.

Su experiencia profesional abarca destinos clave. Entre 2000 y 2005 ejerció funciones de vigilancia en Madrid V (Soto del Real) y Huelva. Más tarde, entre 2005 y 2007, trabajó como gestora de Producción en los centros penitenciarios de Alicante II y Huelva.

En 2007 asumió la subdirección de Seguridad de Puerto III, donde permaneció hasta 2009. Posteriormente se incorporó a Puerto II como directora de Programas, cargo que ocupó hasta 2011. Desde entonces y hasta la actualidad, Ortega ha sido Coordinadora Territorial de la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (Eetpfe) para Andalucía Occidental y Ceuta, puesto desde el que ha impulsado iniciativas de reinserción laboral y formativa.

Su llegada a la dirección del centro penitenciario algecireño supone, según fuentes consultadas, un perfil que combina la experiencia en seguridad interior con la gestión de programas, un equilibrio cada vez más demandado en la política penitenciaria.

El relevo se produce tras la salida voluntaria de José Plácido Pérez, también licenciado en Derecho y con un Máster en Dirección de Centros Penitenciarios, quien ingresó en el Cuerpo de Ayudantes en 1999 y promocionó al Cuerpo Especial en 2010. A lo largo de su carrera ha estado destinado en los centros de Puerto de Santa María II, CIS Victoria Kent (Madrid), Tenerife, Jaén y Algeciras, donde entre 2011 y 2023 ejerció como subdirector de Régimen. Desde agosto de 2023 era director del establecimiento.

Pérez, que solicitó su cese, continuará ahora su trayectoria profesional como director de Programas del Centro Penitenciario de Albolote (Granada), donde se incorporará de forma inmediata.