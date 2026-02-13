Noelia Sabarea despliega todo su arte en su homenaje a Paco de Lucia

La bailaora algecireña Noelia Sánchez Barea (Noelia Sabarea) ha vuelto a desplegar todo su arte este viernes en su tierra natal. La artista ha puesto boca abajo el Centro de Interpretación Paco de Lucía, donde ha presentado su espectáculo Para ti, Paco, un sentido homenaje al ilustre guitarrista.
Noelia Sabarea ha estado acompañada a la guitarra por Gaspar Rodríguez y al cante por Manuel Peralta y Tamara Tañé, quienes han ayudado a crear un ambiente de embrujo y flamenco del que han podido disfrutar los numerosos espectadores que seguían la actuación desde las butacas.
La actuación ha contado baile por seguiriyas, bulerías, algo del flamenco más tradicional, pero siempre pensado para Paco de Lucía. "Lo tengo en mi pensamiento, en mi corazón y en mi alma", confió la bailaora internacional en una entrevista concedida a Europa Sur.
1/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
2/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
3/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
4/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
5/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
6/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
7/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
8/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
9/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
10/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
11/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
12/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
13/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
14/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
15/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
16/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
17/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
18/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
19/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
20/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
21/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
22/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
23/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
24/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
25/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
26/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco
27/27Fotos del espectáculo "Para ti, Paco" de Noelia Sabarea en Algeciras/Andrés Carrasco