Noelia Sabarea despliega todo su arte en su homenaje a Paco de Lucia

La bailaora algecireña Noelia Sánchez Barea (Noelia Sabarea) ha vuelto a desplegar todo su arte este viernes en su tierra natal. La artista ha puesto boca abajo el Centro de Interpretación Paco de Lucía, donde ha presentado su espectáculo Para ti, Paco, un sentido homenaje al ilustre guitarrista.

Noelia Sabarea ha estado acompañada a la guitarra por Gaspar Rodríguez y al cante por Manuel Peralta y Tamara Tañé, quienes han ayudado a crear un ambiente de embrujo y flamenco del que han podido disfrutar los numerosos espectadores que seguían la actuación desde las butacas.

La actuación ha contado baile por seguiriyas, bulerías, algo del flamenco más tradicional, pero siempre pensado para Paco de Lucía. "Lo tengo en mi pensamiento, en mi corazón y en mi alma", confió la bailaora internacional en una entrevista concedida a Europa Sur.