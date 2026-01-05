Suenan las latas en Algeciras: ¡ya vienen los Reyes Magos!

Da comienzo el ritual de cada 5 de enero. Los niños de Algeciras se han concretado en la Plaza de Andalucía para empezar a hacer el mayor ruido posible con sus latas y llamar la atención de los Reyes Magos, no sea que con tanta nube negra se pasen de largo cuando surquen el cielo de la bahía. Las calles de la ciudad se transforman en un clamor ensordecedor de risas, gritos y latas arrastradas que resuenan contra el pavimento. Miles de niños y sus familias, cargados con todo tipo de cachivaches metálicos, inician una comitiva tan singular como emblemática: el tradicional Arrastre de Latas, una fiesta única en España que anuncia la inminente llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Arrastre de latas 2025 (2)

Tras remitir la borrasca Francis, algunos pequeños arrastran serpientes más o menos largas elaboradas con latas de refresco o cerveza a las que atraviesa una cuerda. Otros, incluso sartenes y cacerolas. Los más artistas se atreven con creaciones asombrosas, verdaderas esculturas coloridas que convierten con ayuda de los abuelos y/o los padres en obras de arte con formas de personajes de películas infantiles, vehículos e incluso edificios y plazas de la ciudad. para ellos, hace unos años el Ayuntamiento creara unos galardones que premian el ingenio y la creatividad de sus autores.

Una vez que todos los niños están listos, se forma una comitiva que inicia su marcha por las calles de Algeciras. Transcurre por la Avenida Blas Infante, la calle Fuerte Santiago y la avenida Virgen del Carmen. Los participantes caminan mientras arrastran sus latas, haciendo un ruido atronador que resuena por toda la ciudad. El ambiente se llena de júbilo y emoción, niños y adultos se dirigen camino de la explanada junto al mar, conocida como el Llano Amarillo, para allí esperar la llegada de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente -Gaspar, Melchor y Baltasar- que arribarán a tierras algecireñas hacias las 13:30 en barco, y una vez desembarcados, subirán a un gran escenario donde recibirán la bienvenida de los niños y repartirán regalos y caramelos, como anticipo de la cabalgata que tendrá lugar por la tarde.

Localidades como San Roque, Los Barrios, Tarifa, Jimena y San Martín del Tesorillo, además de sus respectivas barriadas y pedanías, se han sumado a esta costumbre que combina creatividad, ingenio y un profundo simbolismo.

Esta peculiar tradición tiene un propósito claro: recordarle a los Reyes Magos que no se olviden de los niños. El arrastre de latas es mucho más que una actividad lúdica; es una celebración que une generaciones y llena las calles de preciosas estampas familiares. En cada pueblo, el espectáculo de niños tirando de largas filas de latas decoradas se convierte en un evento cargado de alegría y tradición.

Arrastre de latas 2025 en Los Barrios (1).

Aunque su origen exacto se ha perdido en el tiempo, el Arrastre de Latas se celebra desde hace más de cien años en Algeciras, con referencias documentadas de la costumbre en la víspera de Reyes desde al menos principios del siglo XX.

No existe una versión oficial y única que explique por qué se arrastran latas, pero las explicaciones populares confluyen en una idea común: hacer ruido para llamar la atención de los Reyes Magos y evitar que pasen de largo sin dejar sus regalos.

Una de las leyendas más difundidas evoca a un gigante llamado Botafuegos que, celoso de la alegría infantil, encendía hogueras cuyo humo cubría la ciudad, impidiendo que los Reyes Magos vieran Algeciras desde la distancia. Para contrarrestar la oscuridad y la humareda, los niños idearon atar latas, cacerolas y todo tipo de objetos metálicos para hacer ruido y guiar así a Melchor, Gaspar y Baltasar con su clamor por las calles.

El libro El gigante Botafuegos, que narra una versión literaria de la leyenda que explica el arrastre de latas en Algeciras, fue escrito por el profesor y narrador infantil Juan Ignacio Pérez Palomares. Él creó esta historia a finales de los años noventa, con el objetivo de dinamizar y relanzar la tradición del Arrastre de latas, que en ese momento había perdido fuerza en la ciudad. La obra fue publicada por primera vez en el suplemento Aquí hay duendes del diario Europa Sur el 6 de enero de 1999 y después como libro ilustrado (con ilustraciones de Nono Granero) alrededor de 2001–2002.

Pérez Palomares, nacido en Algeciras en 1964, es diplomado en Magisterio y especialista en literatura infantil y oral, y ha dedicado gran parte de su carrera a la recopilación de tradiciones y cuentos populares, así como a la animación a la lectura.