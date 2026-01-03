Una máquina excavadora de latas, el primer premio del concurso de esculturas del arrastre de Algeciras

El ingenio y la ilusión van de la mano en Algeciras otro año más en el preludio de los Reyes Magos. Una excavadora hecha de latas se ha llevado el primer premio del concurso de esculturas de latas convocado por el Ayuntamiento de Algeciras y que honra el tradicional arrastre de latas de cada 5 de enero, el día que los pequeños de la ciudad llaman a sus Majestades de Oriente.

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Ferias y Fiestas que dirige la teniente de alcalde delegada, Juana Cid, ha dado a conocer el fallo del jurado del concurso de escultura de latas, una de las actividades incluidas en la programación municipal. Tras la deliberación del jurado, los premios han sido otorgados a la escultura Máquina excavadora (primer premio), El Gigante de Botafuegos (segundo premio) y El Soldadito de Plomo (tercer premio).

Desde la Delegación de Ferias y Fiestas se ha destacado la creatividad, la originalidad y la calidad artística de las obras presentadas, así como el compromiso con la reutilización de materiales y la concienciación medioambiental que promueve este certamen.

El Gigante de Botafuegos, segundo premio.

La teniente de alcalde, Juana Cid, ha felicitado a las personas premiadas y ha agradecido la participación de los colectivos y vecinos que han hecho posible el desarrollo de esta iniciativa, que se consolida como una cita destacada dentro del calendario de actividades municipales.