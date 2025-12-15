Nieve en pleno Belén y una cascada de agua: así celebra Algeciras los 25 años de ‘Oro, Incienso y Mirra’

Algeciras vuelve a oler a corcho, musgo e ilusión. Y este año, además, también a nieve. Mucha nieve. La asociación belenista Oro, Incienso y Mirra celebra 25 años de trayectoria con una propuesta que no deja indiferente a nadie: un Belén monumental en el que la nieve artificial y una cascada de agua en movimiento se convierten en los grandes protagonistas de una escena tan sorprendente como cuidada.

El nacimiento puede visitarse todos los días, de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 21:00, en la calle Lanzarote, justo detrás del mercado Hotel Garrido, un enclave ya habitual para los cientos —y miles— de personas que cada Navidad hacen parada obligatoria ante esta cita belenista.

¿Nieve en Belén? No es ortodoxo, pero sí precioso

La pregunta surge inevitablemente: ¿encaja la nieve en Belén? Desde un punto de vista estrictamente meteorológico, no demasiado. Belén, situada en Cisjordania, se caracteriza por veranos largos, calurosos y áridos, y por inviernos fríos, pero no extremos, con temperaturas que oscilan habitualmente entre los 5 y los 30 grados, y rara vez descienden hasta el punto de ver caer la nieve.

Entonces, ¿por qué cubrir de blanco el paisaje del Nacimiento? La respuesta es sencilla y honesta: porque queda bonita. Porque la nieve se ha convertido, con el paso del tiempo, en un recurso estético asumido y querido, una concesión visual al imaginario colectivo europeo, donde muchas capitales del centro y norte del continente viven la Navidad entre paisajes nevados. No será lo más fiel a la climatología de Judea, pero sí conecta de lleno con la emoción navideña del visitante.

Lavanderas en el Belén de la Asociación de Belenistas de Algeciras `Oro, Incienso y Mirra´, en la Sala del Mercado Hotel Garrido. / Claudio Palma

Un cuarto de siglo de trabajo altruista y pasión compartida

La asociación Oro, Incienso y Mirra nació en el año 2000, cuando un pequeño grupo de personas decidió reunirse con una idea clara: crear un Belén diferente. Veinticinco años después, aquel germen se ha convertido en una organización formada por más de 30 personas, unidas por la misma pasión y por un trabajo completamente altruista.

Todo lo que se ve —y lo que no— es fruto de meses de esfuerzo, planificación y mimo por el detalle. Los donativos y las ventas permiten a la asociación reinvertir cada año en nuevas figuras, materiales y mejoras, garantizando que cada Navidad el Belén crezca y sorprenda un poco más.

En el montaje de este 2025, además de la nieve y la cascada, se mantiene intacta la esencia clásica belenista, esa que convierte cada escena en un pequeño relato.

Un Belén para perderse… y volver

Porque montar un Belén es casi un mundo propio. Hay quien se conforma con el misterio y un nacimiento sencillo. Y luego están los que apuestan por el “todo”: la anunciación, las mujeres lavando en el río, los Reyes Magos avanzando por las montañas, el zoco con sus tenderetes, los corrales llenos de animales, el pastor con la oveja al hombro… Detalles que se repiten y que, juntos, construyen una escena viva, casi cinematográfica.

El público responde. El Belén de 2024 recibió alrededor de 15.000 visitantes, de los cuales unos 3.000 fueron escolares de distintos centros educativos de Algeciras. Para este año, la asociación confía en igualar o incluso superar esas cifras, consolidando el Belén como uno de los grandes reclamos navideños de la ciudad.

Fotos del Belén de la Asociación de Belenistas de Algeciras `Oro, Incienso y Mirra´, en la Sala del Mercado Hotel Garrido / Claudio Palma

Más allá del Belén: una exposición con memoria

La celebración del 25 aniversario no se queda solo en el nacimiento. La asociación participa también en una exposición en la sala CajaSur, concebida como un recorrido por su historia y por la provincia de Cádiz.

Veinticinco años después, Oro, Incienso y Mirra sigue demostrando que la tradición no está reñida con la creatividad. Y que, aunque en Belén no nieve casi nunca, en Algeciras puede hacerlo cada Navidad si es para emocionar.