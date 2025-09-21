La narcolancha en la que murió una persona en las costas de Algeciras llevaba más de 3.800 kilos de hachís

La narcolancha implicada en el accidente ocurrido este sábado en la costa de Algeciras, en el que falleció un hombre tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil, transportaba un cargamento que supera los 3.800 kilos de hachís, según han confirmado fuentes del instituto armado a EFE.

El incidente se produjo en la madrugada del sábado, cuando la patrullera Río Navia detectó a una embarcación sospechosa de transportar droga que se aproximaba a gran velocidad a la playa de Cala Arena. Durante la persecución, las dos embarcaciones colisionaron, provocando la muerte de uno de los ocupantes de la narcolancha, un hombre de nacionalidad española natural de Huelva. La autopsia del fallecido se realizará a lo largo del domingo.

Tres personas más viajaban en la narcolancha: dos resultaron heridas, una de ellas de gravedad y trasladada al hospital de Jerez de la Frontera, mientras que la cuarta logró huir a pie pero fue detenida poco después por los agentes.

En la embarcación, la Guardia Civil encontró numerosos sacos de arpillera con hachís, cuya cantidad total ha sido calculada por el Servicio Marítimo en más de 3.800 kilos. Dos de los ocupantes de la narcolancha permanecen detenidos a la espera de su puesta a disposición judicial.

Fuentes de la investigación han señalado que la patrullera Río Navia sufrió daños en uno de sus laterales, aunque sin que se registraran heridos entre los agentes intervinientes.