El Museo de Algeciras suma horario de tarde a sus visitas para el público

El Museo Municipal de Algeciras sumará a su horario la posibilidad de visitarlo durante la tarde de martes a viernes de 17:00 a 20:00 a partir de este miércoles. El centro mantendrá su horario habitual de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y los sábados de 10:00 a 13:00. La teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor, ha informado que “esta medida responde a la apuesta del Ayuntamiento por potenciar la vida cultural de la ciudad y facilitar el acceso de la ciudadanía a este espacio emblemático”.

Coincidiendo con la ampliación horaria, el Museo Municipal acogerá esta semana una variada programación de actividades:

El jueves 2 de octubre , a las 10:30, el colectivo RecreARTE celebrará el Taller de Tejedoras,

El viernes 3 de octubre está prevista la presentación del libro La ciudad que mira al mar, obra del escritor Alejandro González, que se desarrollará en las instalaciones del museo.

El sábado 4 de octubre tendrá lugar el Taller de Manga, también organizado por RecreARTE.

Además de estas actividades, los visitantes pueden disfrutar de manera permanente de la exposición del artista Vicente Vela, titulada La creación que no cesa, que "constituye uno de los principales atractivos de la programación estable del museo algecireño", según el Consistorio.

Pintor ha invitado a todos los ciudadanos a acercarse al Museo Municipal, aprovechar su nuevo horario ampliado y participar en las actividades previstas, "reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con la difusión del arte y la cultura en Algeciras".