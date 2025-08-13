Una mujer herida en San José Artesano al tropezar con la acera en la Avenida Italia

La mujer herida y la grita en la que tropezó.

Una mujer resultó herida en la mañana del lunes tras tropezar y caerse con el acerado en mal estado de la Avenida Italia de San José Artesano, en Algeciras. La víctima, tras recibir las primeras atenciones en el lugar, tuvo que ser trasladada al Hospital Punta de Europa.

“Es algo que se podía haber evitado. Llevamos cinco años intentando sentarnos con el alcalde y no hay manera. Mientras tanto, pasan estas cosas y los perjudicados somos siempre los mismos, los vecinos”, ha criticado Francisco Soler, presidente de la Asociación de Vecinos de San José Artesano.

Soler asegura que ya hay antecedentes de caídas en ese lugar que incluso han dado lugar a indemnizaciones. Los representantes vecinales también critican la actitud de la concejal de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, de la que dicen que no les recibe ni contesta a sus solicitudes.

La Asociación de Vecinos reclama al Ayuntamiento que actúe "de inmediato" y evitar otros accidentes. “No estamos pidiendo un lujo, pedimos seguridad para caminar por nuestras calles”, concluye Soler.