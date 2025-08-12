La parcela central del Llano Amarillo reabre al aparcamiento este miércoles por la mañana

Un respiro para aparcar en el centro de Algeciras. La parcela central del Llano Amarillo quedará abierta para que los coches puedan estacionar desde la mañana de este miércoles, según ha anunciado la Policía Local algecireña.

La apertura se producirá entre las 9 y las 10 de la mañana. Esta medida se adopta de común acuerdo con la Autoridad Portuaria (APBA) y en cumplimiento de las indicaciones del Comité Director de la Operación Paso del Estrecho (OPE), "con el objetivo de desahogar la capacidad de estacionamiento en la zona centro de la ciudad".

El Llano Amarillo quedó cerrado al aparcamiento en la tarde del pasado 18 de junio para destinarlo, como cada año, a los vehículos que esperan a embarcar en los ferris que van hacia Ceuta y Tánger Med durante la OPE. Ese día cerró la parcela junto al Oasis. La contigua, acogió el 25 de junio el mercadillo de los martes y ese mismo día comenzará la instalación de sombras para que el Llano, a excepción de la parcela ocupada por los feriantes, estuviera equipada para las fechas críticas. Como cada año, sí quedó disponible como aparcamiento la franja paralela a la avenida Virgen del Carmen.