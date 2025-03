Una mujer arranca una mampara y agrede con ella a un celador del Centro de Salud de El Saladillo, en Algeciras

Algeciras/Nueva agresión a sanitarios en el Campo de Gibraltar, esta vez en el Centro de Salud de El Saladillo, en Algeciras. Los hechos ocurrieron en la tarde del jueves cuando una usuaria, que tenía cita con su médico en horario de tarde, exigió al celador-conductor que la atendía en la Unidad de Atención a la Ciudadanía que le diera cita en ese mismo momento para renovar una medicación. Disconforme con la respuesta, la usuaria arrancó la mampara de separación y con ella agredió al trabajador, según ha relatado el sindicato CSIF.

"Es la enésima agresión que un profesional de la sanidad pública recibe mientras ejerce sus funciones por parte de un usuario o acompañante, en un año en el que las denuncias están aumentando y las agresiones son cada vez más graves. Es lamentable que tengamos que acudir a los medios de comunicación con tanta frecuencia para denunciar estos episodios violentos”, han subrayado los representantes de CSIF.

La central sindical ha vuelto a exigir a todas las administraciones públicas medidas más contundentes contra los agresores y reclama al SAS que ponga en marcha todos los mecanismos para reducir y minimizar estos casos. “Necesitamos concienciar a la ciudadanía de que hay otras maneras de manifestar su disconformidad, de que la violencia no es la solución y de que los profesionales no somos culpables de que el sistema no funcione como debería. Los profesionales estamos cansados de acudir a nuestro trabajo, esencial para la ciudadanía, con miedo y ansiedad. Reclamamos respeto. Nos lo merecemos”, clama el sindicato.