Muere un hombre de 70 años en Algeciras tras la picadura de un insecto

Un hombre de 70 años ha fallecido en la mañana de este sábado en la calle Los Arbolitos, situada tras la Jefatura de la Policía Local de Algeciras, tras sufrir la picadura de un insecto, aparentemente una avispa, aunque se desconoce la especie exacta. La víctima conducía una motocicleta en el momento de ser atacado.

Según ha podido saber Europa Sur, el hombre cayó al suelo tras ser picado y fue atendido por agentes de la Policía Local y por personal sanitario del 061. En un primer momento, el hombre se encontraba consciente, mantenía conversación con los agentes y los sanitarios y mostraba signos de orientación, pero la zona afectada comenzó a inflamarse rápidamente, provocándole un shock que resultó fatal en el lugar.

Al lugar se desplazaron agentes de la Unidad de Policía Científica de la Policía Nacional para tratar de determinar las causas de lo ocurrido antes de proceder al levantamiento del cadáver.

El área donde se produjo el incidente es conocida por la presencia de numerosos nidos de avispas, lo que podría haber contribuido al accidente. Por el momento, las autoridades investigan las circunstancias exactas y no descartan que la muerte estuviera relacionada con una reacción alérgica severa a la picadura.

Este trágico suceso sirve como advertencia sobre los riesgos de las picaduras de insectos, especialmente para personas con posibles alergias desconocidas.