Muere Fosforito, la voz que acompañó a Paco de Lucía en la historia del flamenco

El flamenco se ha quedado un poco más huérfano. Antonio Fernández Díaz, conocido artísticamente como “Fosforito”, ha fallecido este jueves en Málaga a los 93 años, dejando tras de sí una de las trayectorias más brillantes y respetadas del cante jondo. El artista, natural de Puente Genil (Córdoba), se encontraba ingresado en el Hospital Regional Universitario malagueño tras una reciente intervención quirúrgica.

Su muerte ha provocado una profunda conmoción en el mundo del flamenco y entre los amantes de la cultura andaluza. Entre las muestras de condolencia, destaca la del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien ha trasladado “el pesar, tanto a título personal como en nombre del equipo de Gobierno municipal, por el fallecimiento de una de las grandes voces del flamenco”.

“Fosforito mantuvo siempre una estrecha vinculación con Algeciras y especialmente con nuestro paisano más internacional, Paco de Lucía, con quien compartió escenarios, giras, admiración y amistad”, recordó el primer edil. “Hoy se ha apagado en Málaga una de las grandes voces del flamenco, y este arte, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se queda un poco más huérfano. Desde Algeciras enviamos a su familia y amigos nuestro abrazo más fraternal”, concluyó Landaluce.

Un maestro irrepetible del cante

Antonio Fernández Díaz nació en 1932 en Puente Genil y comenzó a cantar siendo apenas un niño, pero su nombre se consagró definitivamente en 1956, cuando ganó todos los premios del I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. A partir de entonces, su voz, limpia y poderosa, se convirtió en referencia indiscutible para generaciones de artistas.

Durante las décadas de los cincuenta y sesenta compartió escenarios con figuras legendarias como Pepe Pinto, Juan Valderrama o Antonio Mairena, y llevó el arte flamenco a América junto a Juan Habichuela, conquistando públicos de todo el mundo. En su larga carrera rescató estilos olvidados, como el zángano de su tierra natal, y aportó un sello personal a cada palo, combinando ortodoxia y sensibilidad moderna.

La alianza con Paco de Lucía: historia viva del flamenco

Su relación artística con Paco de Lucía dio lugar a una de las páginas más luminosas del cante. Juntos grabaron una antología que se ha convertido en enciclopedia viva del flamenco, consultada por guitarristas y cantaores de todo el mundo por su pureza y maestría. En 2016, Fosforito visitó Algeciras para participar en la presentación de la remasterización del disco Los Chiquitos de Algeciras, el primer trabajo conjunto de los hermanos Pepe y Paco de Lucía, un acto que el Ayuntamiento recuerda hoy con emoción.

Una vida llena de reconocimientos

Fosforito no solo fue una voz prodigiosa, sino también autor y compositor de cientos de letras, muchas de ellas interpretadas por otros artistas, entre ellos Camarón de la Isla, que utilizó algunos de sus versos al inicio de su carrera. Con cerca de 500 obras registradas y unos 40 discos publicados, su legado es inmenso.

Entre los numerosos galardones que recibió destacan la V Llave de Oro del Cante (2005), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2007), la Medalla de Andalucía (2006) y el Premio Ondas (1998), entre muchos otros. Fue también Hijo Predilecto de Puente Genil, Hijo Adoptivo de Córdoba y Málaga, y poseía la Medalla de Oro de la Provincia de Málaga y la del Ateneo de la ciudad.

El último adiós a un símbolo del arte jondo

Con su desaparición, el flamenco pierde a uno de sus pilares más sólidos, último eslabón de una generación de cantaores que marcaron el siglo XX. Su cante, su sabiduría y su humildad seguirán resonando en peñas, festivales y escuelas de todo el mundo.

Fosforito se va, pero su voz queda grabada en la memoria colectiva de Andalucía y en la historia universal del flamenco.