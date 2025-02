La ministra de Igualdad pregunta al PP en el Senado si ha aplicado el protocolo antiacoso a Landaluce y este defiende su inocencia

Algeciras/La bancada del Partido Popular en el Senado ha coreado "dimisión" a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de que esta cargara contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, del PP, por las acusaciones de acoso sexual. "Yo no conozco el protocolo antiacoso del Partido Popular. No lo conozco. No sé si ustedes lo han publicado, no sé si se puede consultar en su página web, no sé si lo aplican o no lo aplican. Desde luego, por curiosidad, sí que me gustaría saber si ese protocolo antiacoso suyo, que me imagino tienen, se ha aplicado al alcalde de Algeciras", indicó Redondo en el Pleno del Senado este martes.

Landaluce, presente en la sesión de control al Gobierno, tomó la palabra para pedir a la ministra de Igualdad que retirara sus palabras y para defender su inocencia. "A mí nadie me ha denunciado. Todo es una fabulación del Partido Socialista. Nadie ha denunciado a José Ignacio Landaluce. Ni una denuncia. Y todo es un acoso a esta persona, sin importarle, presidente, si hacen daño a mi mujer, a mis hijas o a mi madre. Les exijo, le exijo a la señora ministra, que mientras no haya una denuncia, que yo sí he empezado los trámites para llevarlo ante la justicia, para defenderme de ese acoso, que mientras no haya ni una sola denuncia, señora ministra, retire usted inmediatamente lo que acaba de decir", respondió el alcalde de Algeciras.

Redondo rechazó rectificar y precisó que lo hará cuando el PP "rectifique el acoso y derribo al Gobierno de España, y especialmente a la mujer del presidente del Gobierno y a toda la familia del presidente".

Este rifirrafe tuvo lugar durante una pregunta de la diputada del PP Cristina Díaz sobre la forma en la que el Gobierno está abordando los casos de agresores sexuales en su entorno político, incluyendo aquellos vinculados a sus socios de coalición. Díaz recordó que "la ministra afirmó el pasado sábado que los partidos deben expulsar a quienes son inaceptables", en referencia a las denuncias de acoso sexual contra el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y Redondo respondió que ella va a la Cámara Alta a dar explicaciones de su gestión, y "no a responder en nombre de otro partido por la actitud de un militante".

En el caso del PSOE, la ministra aseguró que tienen un protocolo antiacoso "publicado, que es transparente, que se puede consultar en la página web y que, desde luego, es aplicable a toda la organización en todo el territorio del Estado".

Díaz acusó a la ministra de "doble moral", y le invitó a que pida responsabilidades por los casos de Monedero y Errejón. "Es indignante ver cómo utilizan el feminismo como un arma política mientras su izquierda tapaba las acciones de personajes como Monedero o Errejón", lamentó.

Redondo insistió en que "las actitudes machistas se pueden encontrar en todos los partidos, lamentablemente", y ha añadido que "lo importante es saber cómo se responde y cómo responden los partidos ante esas actitudes machistas". "Y yo les puedo decir que el Partido Socialista responde con protocolos claros y transparentes, de forma ágil, de forma rápida, pidiendo el acta y apartando a la persona", aseguró.