El algecireño Miguel Lorenzo renueva su mandato al frente de iNFOCUS con respaldo unánime

La Asociación fotográfica iNFOCUS ha culminado un proceso electoral en el que su presidente, Miguel Lorenzo, ha sido reelegido con el respaldo total de los socios, que emitieron todos sus votos a favor del presidente. Este resultado refleja la confianza plena en la gestión del actual equipo directivo y refuerza la continuidad de un proyecto de cierta importancia en el ámbito cultural del Campo de Gibraltar.

La nueva junta directiva, que seguirá coordinando las líneas de acción de iNFOCUS, queda conformada por figuras ya implicadas en la trayectoria de la asociación: junto a Lorenzo como presidente, asumen responsabilidades Alberto Salazar como secretario, José Roldán como tesorero, y como vocales Lola Domínguez, Ezequiel López y Rosa Durán.

En su intervención tras la proclamación oficial, Lorenzo no escatimó en palabras de agradecimiento hacia todos los miembros de la junta por su “compromiso, profesionalidad y entrega”, y destacó el respaldo de la base asociativa como un claro mandato para continuar “fortaleciendo el proyecto colectivo de la fotografía en la comarca”.

Durante los últimos años, iNFOCUS ha alcanzado logros relevantes que han ampliado su impacto cultural y formativo. Entre ellos destacan la apertura de una sala de exposiciones fotográficas permanente, la creación de una biblioteca especializada, la adquisición de material fotográfico técnico de alto nivel, y la consolidación del Concurso Nacional de Fotografía de Semana Santa.

Además, la asociación se encuentra preparando el Segundo Concurso Internacional Iulia Traducta, un proyecto que busca proyectar la fotografía local a nivel internacional.

Estos avances han ido acompañados de una intensa oferta de actividades formativas, charlas especializadas, talleres, encuentros con profesionales, diseñados para estimular tanto el crecimiento técnico como creativo de los socios.

Estampas de la exposición de Infocus en Algeciras.

Consolidación y proyección futura

Pese a los logros alcanzados, la junta directiva de iNFOCUS ha dejado claro que “los desafíos continúan siendo numerosos y apasionantes”. Entre las prioridades de la nueva etapa figura profundizar en la consolidación de la comunidad fotográfica local y ampliar las alianzas con instituciones culturales, ayuntamientos y entidades educativas.

En este sentido, Lorenzo subrayó que iNFOCUS no solo aspira a organizar eventos, sino a convertirse en un motor cultural y educativo para el Campo de Gibraltar, generando oportunidades para jóvenes talentos, impulsando la formación rigurosa y estableciendo puentes entre creadores y público general.

El Congreso Andaluz de Fotografía como cita central del año

Uno de los principales hitos que marcarán los próximos meses es la celebración en Algeciras del Congreso Andaluz de Fotografía, programado del 5 al 8 de marzo, un encuentro que reúne a profesionales, aficionados, entidades culturales y expertos de toda Andalucía. La organización de este congreso representa para iNFOCUS una clara oportunidad de situar al Campo de Gibraltar en el mapa de los eventos culturales más relevantes de cada temporada, impulsando al mismo tiempo el turismo cultural y la visibilidad del tejido asociativo local.

Consciente de la envergadura de esta cita, la junta directiva ya trabaja en la definición de mesas redondas, ponencias, exposiciones paralelas y actividades que permitan consolidar esta edición como una plataforma de intercambio y reflexión de la fotografía contemporánea.

según la nota de prensa emitida hoy por la federación andaluza de fotografía.