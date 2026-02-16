Algeciras, epicentro de la fotografía con la celebración del VII Congreso Andaluz

La ciudad de Algeciras acogerá el VII Congreso Andaluz de Fotografía entre los días 5 al 8 de marzo de 2026, un evento que ha sido presentado este lunes por la teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento, Pilar Pintor, y presidente de Infocus y vicepresidente de la Federación Andaluza de Fotografía, Miguel Lorenzo, y Alberto Salazar, miembro de la junta directiva de Infocus.

El congreso contará con gran cantidad de actividades como exposiciones, ponencias, talleres prácticos y visitas guiadas por la ciudad, además se celebrará la asamblea general de la Federación Andaluza de Fotografía y la gala anual de entrega de premios de fotografía, que se realizarán en diversos espacios de la ciudad: el Hotel Reina Cristina, el Edificio Pérez Villalta, la Plaza Alta, la sede de la Asociación Infocus, El Corte Inglés, la Escuela de Arte, el Centro Documental José Luis Cano, la sala de exposiciones CajaSur, el Museo Municipal o la Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Algeciras.

Entre los ponentes figuran Lon Juanchys con Una visión de la fotografía editoria; Antonio Garci con Iluminación consciente para una mirada personal; y Anabel Pacheco con Cianotipia.

Tambien se podrán visitar un total de once exposiciones: las obras premiadas del Concurso Internacional de Fotografía Iulia Traducta; Islas de Pepe Gutiérrez; la exposición colectiva Urban'26; la exposición colectiva de los Alumnos de la Escuela de Arte; Artivo Histórico de la Asociación Memoria de Algeciras; Frontera de la Asociación Infocus; Herencia de fe de la Real Antiquisima y Venerable Cofradía del Santo Entierro y María Santísima de la Soledad; Naturaleza, un puzzle infinito de la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza; las obras seleccionadas en al VIII Liga Andaluza de Fotografía de la FAF; Testimonios de una guerra de Jorge Pérez Fresquet; y Yerba, el corazón verde de la trashumancia de Katy Gómez.

"Para nosotros es un auténtico orgullo acoger un evento tan especial como este, que va a reunir a más de 250 aficionados a la fotografía y que contará además con fotógrafos de reconocido prestigio. Está teniendo una acogida extraordinaria, hasta el punto de que los talleres y ponencias están prácticamente completos cuando aún siguen abiertas las inscripciones”, aseguró Pintor. "Esta cita es una gran oportunidad para que Algeciras se muestre al mundo a través de la mirada de estos fotógrafos, poniendo en valor nuestra belleza, nuestro entorno y todo lo que la ciudad puede ofrecer".