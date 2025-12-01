Los mercados de Algeciras abrirán en festivo este sábado 6 y cerrarán el lunes 8 de diciembre

La Delegación de Mercados del Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado una apertura extraordinaria de los mercados municipales Ingeniero Torroja y Hotel Garrido el sábado 6 de diciembre, pese a tratarse de una jornada festiva. La concejal delegada, Sabina Quiles, ha explicado que esta decisión busca facilitar las compras a la ciudadanía en unas fechas con gran afluencia y mantener la actividad comercial en pleno puente de diciembre.

Según Quiles, la medida pretende “ofrecer más comodidad a los usuarios y responder al incremento de la demanda habitual en estas fechas”, en las que muchas familias aprovechan para abastecerse de productos frescos o realizar compras adelantadas para las celebraciones navideñas.

En contrapartida, ambos mercados permanecerán cerrados el lunes día 8, también festivo, en cumplimiento del calendario previamente acordado por el Ayuntamiento y los comerciantes.

La concejal ha destacado que esta planificación especial se ha organizado “de manera consensuada con los profesionales de ambos mercados”, garantizando así una adecuada coordinación interna y un servicio de calidad tanto para compradores como para vendedores.

Con este ajuste puntual en los horarios, el Ayuntamiento y los comerciantes buscan ofrecer una opción adicional a los vecinos que aprovecharán el puente para realizar sus compras, asegurando al mismo tiempo el descanso de los profesionales del sector.