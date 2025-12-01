Los mercados de Algeciras abrirán en festivo este sábado 6 y cerrarán el lunes 8 de diciembre
El Ayuntamiento acuerda con los comerciantes una apertura extraordinaria para facilitar las compras en un fin de semana de alta demanda
El Ayuntamiento de Algeciras, a vueltas con el horario del alumbrado navideño a tres días del encendido
La Delegación de Mercados del Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado una apertura extraordinaria de los mercados municipales Ingeniero Torroja y Hotel Garrido el sábado 6 de diciembre, pese a tratarse de una jornada festiva. La concejal delegada, Sabina Quiles, ha explicado que esta decisión busca facilitar las compras a la ciudadanía en unas fechas con gran afluencia y mantener la actividad comercial en pleno puente de diciembre.
Según Quiles, la medida pretende “ofrecer más comodidad a los usuarios y responder al incremento de la demanda habitual en estas fechas”, en las que muchas familias aprovechan para abastecerse de productos frescos o realizar compras adelantadas para las celebraciones navideñas.
En contrapartida, ambos mercados permanecerán cerrados el lunes día 8, también festivo, en cumplimiento del calendario previamente acordado por el Ayuntamiento y los comerciantes.
La concejal ha destacado que esta planificación especial se ha organizado “de manera consensuada con los profesionales de ambos mercados”, garantizando así una adecuada coordinación interna y un servicio de calidad tanto para compradores como para vendedores.
Con este ajuste puntual en los horarios, el Ayuntamiento y los comerciantes buscan ofrecer una opción adicional a los vecinos que aprovecharán el puente para realizar sus compras, asegurando al mismo tiempo el descanso de los profesionales del sector.
También te puede interesar
Lo último
Contenido OFRECIDO POR ECOVIDRIO