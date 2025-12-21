Mercadillos extraordinarios en Algeciras por Navidad: fechas confirmadas para diciembre 2025 y enero 2026

Algeciras celebrará mercadillos extraordinarios los días 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026, ambas jornadas en viernes. La concejal delegada de Mercados, Sabina Quiles, ha anunciado que estos mercados se desarrollarán en el Parque Feria Antonio Quintero Romero en su horario habitual.

Según ha explicado Quiles, "el objetivo de esta medida es darles más facilidades a nuestros vendedores ambulantes para que, durante la época navideña, una de las temporadas con mayor actividad comercial, puedan tener más oportunidades de vender su género y, al mismo tiempo, permitir que la ciudadanía pueda realizar sus compras de forma más cómoda".

La edil ha subrayado que esta decisión responde a las peticiones y necesidades transmitidas por los colectivos del sector.