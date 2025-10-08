El mercadillo de Algeciras abrirá excepcionalmente el lunes festivo del 12 de octubre

Los algecireños podrán disfrutar de una jornada extra de piojito durante el puente del Día de la Hispanidad. La concejal delegada de Mercados, Sabina Quiles, ha confirmado que el próximo lunes 13 de octubre, día festivo nacional, se celebrará una apertura extraordinaria del mercadillo en el Parque Feria Antonio Quintero Romero.

Esta medida excepcional, fruto del acuerdo alcanzado con la Asociación de Comercio Ambulante del Campo de Gibraltar Fénix, permitirá que el mercadillo abra sus puestos tanto el lunes 13 como el martes 14 de octubre, ofreciendo así dos jornadas consecutivas de actividad comercial.

La decisión busca compatibilizar las necesidades de los consumidores durante el largo fin de semana festivo con el derecho al descanso de los comerciantes. En este sentido, los dos mercados municipales de la ciudad, el Ingeniero Torroja y el Hotel Garrido, permanecerán cerrados el lunes festivo, como es habitual en estas fechas señaladas.

"De esta manera, el lunes, jornada en la que se disfrutará el festivo correspondiente al domingo 12, Día de la Hispanidad, se compaginan la posibilidad de que la ciudadanía realice sus compras en el mercadillo con el derecho al descanso de los vendedores instalados en los dos mercados municipales", explicó la concejal Quiles.

Para evitar confusiones entre los usuarios, la Delegación de Mercados instalará cartelería informativa en ambos recintos municipales advirtiendo del cierre temporal.

El puente del Día de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar se extenderá durante tres días festivos —debido al traslado del festivo nacional del domingo 12 al lunes 13—, aunque en numerosos centros educativos se sumará también el viernes, configurando así un largo descanso de hasta cuatro días para muchas familias algecireñas.