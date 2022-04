La Fundación Márgenes y Vínculos pone en marcha un ciclo de cine intercultural

El ex Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo inauguró el cinefórum Cine Intercultural, que ha organizado la Fundación Márgenes y Vínculos dentro de las actividades de su programa Un barrio de tod@s y que en su primera jornada ha proyectado el documental Paris Stalindrad. En el acto celebrado en el auditorio Millán Picazo de Algeciras participaron también el presidente de Márgenes y Vínculos, Francisco Mena, y la teniente de alcalde delegada de Igualad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Algeciras, Paula Conesa.

Chamizo ha explicado los motivos por los que, tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU aprobó en la Convención de Ginebra el Estatuto de los Refugiados y la posterior ampliación del texto en 1976, con la correspondiente adhesión de la mayoría de los países del mundo, aunque advirtió que, a su entender, se ha tratado de una hipocresía elevada a los niveles más alto pues aseveró que históricamente “no ha habido una acogida real a los refugiados”.

Ha afirmado que el conflicto de Ucrania ha hecho que la Unión Europea haya activado, “por egoísmo”, una directiva comunitaria de acogida de refugiados, que debe servir para que en caso de nuevo éxodos similares en otros territorios del mundo, se le exija que actúe de la misma manera que lo hace ahora. “¿Por qué no se hizo con Siria? ¿Por qué no se hizo con la gente de Afganistán?”, ha reflexionado Chamizo, quien ha añadido que los países ya no pueden escudarse en que no existe normativa para acoger a refugiados

Chamizo ha recordado que en la actualidad hay muchos países en crisis humanitarias, cuyos ciudadanos desplazados no reciben el mismo trato a la hora de ser acogidos en la Unión Europea. También se ha referido al trato diferencial que sufren los migrantes respectos a los refugiados, ya que mientras estos últimos tienen unos estatutos y protocolos en virtud de la Convención de Ginebra, los primeros carecen de ellos, cuando “muchas veces huyen de sus tierras por una hambruna, por las condiciones de vida, que son también una especie de guerra a veces soterrada” “Esta es la diferencia entre un refugiado y un inmigrante. El refugiado viene huyendo de un conflicto bélico o persecución política y el inmigrante viene por una situación de pobreza en sus países de origen”

Previo a la intervención de José Chamizo, lo hicieron Paula Conesa y Francisco Mena. La teniente de alcalde de Algeciras aplaudió la iniciativa de Márgenes y Vínculos por organizar el ciclo Cine Intercultural, que a su entender enriquece a la ciudad.

Francisco Mena, por su parte, ha dicho que espera que esta actividad sirva para que la ciudadanía reflexione sobre la figura del refugiado y de la inmigración. Como posteriormente hizo Chamizo, Mena ha hecho hincapié en el diferente trato que reciben las personas que llegan de territorios no europeos. “¿Todos los que cruzan el Estrecho (de Gibraltar) son acogidos igual? Creo que no”, ha manifestado Mena, quien ha agradecido la colaboración de la Autoridad Portuaria por ceder el Millán Picazo en la organización de este cinefórum.

El ciclo Cine intercultural forma parte del proyecto Un barrio de tod@s, que Márgenes y Vínculos desarrolla en Algeciras y Ceuta para la sensibilización y fomento de la cohesión social en materia de diversidad cultural en las barriadas. El objetivo es utilizar el formato de cine fórum como una herramienta para acercar a la ciudadanía la realidad existente y, además, promover una reflexión que favorezca un discurso inclusivo, de comprensión y de respeto hacia las diferencias.

Esta actividad está enmarcada dentro de las actividades de convivencia y participación que promueve el proyecto Un barrio de todos y está destinada, entre otras cosas, a fomentar las relaciones entre las diversas comunidades que viven en la ciudad. Trata de poner en valor la convivencia intercultural en las barriadas, como un elemento que enriquece la vida social de la ciudad.

El documental París Stalingrad ha abierto el ciclo Cine Intercultural, que incluye cuatro proyecciones más a lo largo del año. Tras la proyección de la película se ha celebrado una mesa redonda, en la que han participado la periodista María Quirós; María José Martínez, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y el escritor guineano Ibrahim Bah. El coloquio ha estado moderado por el subdirector técnico de Márgenes y Vínculos, José Ángel Ponce.

La programación de Cine intercultural es la siguiente:

Jueves 26 de mayo: Tánger Gool, película de 2015, dirigida por Juan Gautier.

Jueves 30 de junio: Un paese di Calabria, documental de 2016, dirigido por Catherine Catella y Shu Aiello.

Jueves 22 de septiembre: Quivir, documental de 2014, dirigido por Manu Trillo.

Jueves 27 de octubre: Mediterráneo, película de 2021, dirigida por Marcel Barrena.

Todas las proyecciones serán en el auditorio Millán Picazo de Algeciras a partir de las 19:00, salvo la del 7 de abril.

Un barrio de tod@s está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.