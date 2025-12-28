Marea Blanca, Juan Moya y Virginia Pérez, homenajeados en el acto de fin de año de IU Algeciras

Izquierda Unida de Algeciras ha reconocido la labor de Marea Blanca en defensa de la sanidad pública en Medina Sidonia, de Juan Moya de la Torre como notario de la realidad social del Campo de Gibraltar y de Virginia Pérez Tapia en memoria de los miles de ciudadanos españoles torturados y asesinados en los campos de concentración nazis en su tradicional acto de fin de año, que se suele celebrar en torno al 28 de diciembre en recuerdo del histórico dirigente comunista Juan Martínez Andújar, fallecido en 2006, Medalla de Oro de la ciudad y de la Diputación por su trayectoria en defensa de las libertades.

El acto tuvo lugar en el restaurante La Alquimia, en la Colonia San Miguel, donde se reunieron militantes y simpatizantes en un ambiente de homenaje y reconocimiento a la labor social y política en la comarca.