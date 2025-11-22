Apenas 30 personas en la marcha contra el nuevo CIE de Algeciras

La cuarta marcha ciudadana contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), convocada por la Coordinadora CIE No Cádiz, se celebró este sábado 22 de noviembre en Algeciras con una asistencia mínima: apenas unas treinta personas participaron en la protesta. Aun así, el pequeño grupo avanzó con determinación desde el parque feria hasta el antiguo CIE de la barriada de la Piñera, convertido ya en símbolo de un modelo migratorio que la plataforma rechaza de plano.

La Coordinadora había llamado a la ciudadanía a movilizarse para reclamar “un territorio sin CIE” y denunciar la existencia de siete centros de internamiento en España, uno de ellos en Algeciras, donde se ha levantado recientemente —recordaron— “el mayor CIE del país”. El comunicado difundido antes de la marcha insistía en el mensaje que también se repitió durante el recorrido: “Privar de libertad a una persona sin que medie una causa criminal no es aceptable. No toleramos que se encierre al que busca una vida digna en otro país”.

Durante la protesta, los organizadores volvieron a subrayar el coste del nuevo CIE algecireño, una infraestructura que ha superado los 30 millones de euros y que contará con capacidad para 507 personas. Un contraste que calificaron de “incomprensible” si se compara —apuntaron— con la media de internamiento del antiguo centro: entre 20 y 25 personas durante su último año en funcionamiento, pese a disponer de 60 plazas.

La inversión, aseguraron los portavoces, “no solo es desproporcionada”, sino que evidencia “un modelo equivocado de gestión migratoria” en una comarca que, según denunciaron, sigue acumulando carencias en servicios esenciales. “Esta inversión multimillonaria en unas instalaciones sin utilidad práctica contrasta con la falta de inversiones sociales en la comarca —recordaron—, especialmente en atención médica, educación, cuidado de mayores o espacios de ocio”. También lamentaron la ausencia de mejoras en infraestructuras básicas, como carreteras o la conexión ferroviaria.

El pequeño grupo avanzó con determinación desde el parque feria hasta el antiguo CIE de la barriada de la Piñera. / Vanessa Pérez

En un ambiente tranquilo pero reivindicativo, los participantes defendieron que “migrar es un derecho” y que “el lugar de nacimiento no puede condicionar la calidad de vida” de una persona. La marcha concluyó frente al antiguo CIE de la Piñera, donde se leyó un manifiesto en el que insistieron en que “no contar con autorización de residencia no es un delito” y apostaron por un Campo de Gibraltar “que respete los derechos humanos y esté libre de CIE”.

Aunque la participación fue modesta, los organizadores aseguraron que la lucha continúa y que volverán a convocar nuevas acciones para exigir un cambio en las políticas de internamiento en España.