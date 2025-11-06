El nuevo CIE de Algeciras, el más grande de España, abre en fase de pruebas y sin fecha de inauguración

El nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras, que será el más grande de España, ha comenzado su fase de rodaje y pruebas antes de su inauguración, para la que aún no hay fecha.

El CIE, cuya construcción comenzó en junio de 2021, tiene una capacidad de ocupación máxima de 507 personas internas, con más de 17.000 metros cuadrados de superficie construida y un coste cercano a los 25,3 millones de euros. El proyecto ha contado con financiación de fondos europeos FAMI (hasta del 90% del presupuesto) e incluye el coste de la obra, el mobiliario, las instalaciones y el mobiliario de cocina y lavandería, los almacenes, el equipamiento de vestuarios y oficinas, entre otros. El Gobierno pretendía abrir las instalaciones en el primer trimestre de 2025, si bien desde entonces no se había comunicado fecha de entrada en servicio.

La Coordinadora CIE No de Cádiz ha denunciado esta apertura "sorpresiva" sin avisar a los colectivos sociales que atienden a la población migrante. "El nuevo CIE ya se ha convertido en el mayor centro de detención de migrantes del país y acentúa la visión criminalizadora hacia las migraciones y la normalización de la privación de libertad por hechos no delictivos como práctica habitual", según la plataforma, que se movilizará el próximo 22 de noviembre.

El exterior del nuevo CIE de Algeciras, este jueves. / Erasmo Fenoy

"Algeciras se posiciona, con la apertura de este macrocentro, como punto señero en el mapa de lugares donde se vulneran derechos humanos, ya que los CIE, en la práctica, son cárceles para inmigrantes donde el motivo central de su encierro es su condición de migrante en situación administrativa irregular. Supone una clara vulneración del legítimo derecho a la movilidad, derecho fundamental que debería ser reconocido y respetado a cada persona, movilidad muchas veces motivada por situaciones de extrema pobreza o de riesgo real para sus vidas", según la entidad.

La Coordinadora rechaza la apertura del centro y plantea que se articulen alternativas. "Con datos del propio Ministerio del Interior, del año 2024, dos de cada tres expulsiones ejecutadas en dicho año se realizaron sin necesidad de recurrir al internamiento en CIE, muestra objetiva e inequívoca de que un CIE no hace falta para ejecutar una expulsión", según la plataforma, que critica el gasto público en la construcción y mantenimiento del inmueble.

El complejo, según el proyecto presentado en 2018, cuenta con siete edificios residenciales con el objetivo de poder distribuir a los extranjeros por sexo, procedencia, nacionalidad y religión. Desaparecerán las habitaciones comunales que ahora son habituales en los CIE para dar paso a estancias de dos personas, cada una con su baño (otra reivindicación antigua). Habrá espacios destinados a los servicios sociales y ONG, zona para visitas y entrevistas con los abogados y sala de juegos.