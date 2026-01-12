Manolo Báez gana el Premio Ateneo de Algeciras 2026 por su crítica social hecha canción

El Ateneo José Román de Algeciras ha hecho público el veredicto de su premio más esperado. Tras cerrar el periodo de votaciones de los socios, la junta directiva ha anunciado que Manolo Báez, cantautor y actor, es el ganador del Premio Ateneo de Algeciras 2026, un galardón que reconoce su trayectoria y su compromiso permanente con la cultura local.

Nacido en Huelva en 1958 y residente en Algeciras desde 1985, Báez ha sido acogido por la ciudad como uno más de sus hijos, especialmente en el ámbito cultural. Su trayectoria musical, que comenzó a los 15 años cuando aprendió guitarra de la mano de un miembro del grupo andaluz Jarcha, le ha llevado a recorrer múltiples caminos artísticos: desde grupos de folk y pop hasta tunas universitarias, chirigotas, coros de carnaval gaditano, corales polifónicas y compañías de teatro como músico, actor y cantante.

Lo singular de Manolo Báez es que la música nunca ha sido su profesión, sino un hobby cultivado con extraordinaria sensibilidad y talento. Su carrera profesional transcurrió como médico especialista en medicina del trabajo, una decisión que no le impidió seguir desarrollando su pasión artística. Desde 2011 ha desarrollado un repertorio propio como cantautor, actuando en solitario y en colaboración con otros artistas.

Báez, conocido por su presencia constante en los eventos culturales del municipio, ha sabido ganarse el reconocimiento de la institución gracias a sus composiciones cargadas de crítica social, homenajes a poetas y letras satíricas que, lejos de caer en el pesimismo, transmiten siempre un mensaje positivo y constructivo. Su disponibilidad para participar en cada convocatoria cultural y su capacidad para conectar con el público a través de la música han sido claves en esta distinción.

La competición ha sido reñida. Como finalistas han quedado dos nombres de peso en el panorama artístico algecireño: Víctor Jerez, el pintor conocido como "el pintor de los deportistas y las celebridades", cuya obra también abraza la reivindicación y la crítica social desde los pinceles; y Antonio Romera "Chipi", cantante, cantautor, letrista, poeta y actor que, junto a su banda La Canalla, ha revolucionado el universo de la copla con una propuesta fresca y contemporánea.

Precisamente "Chipi" ha sido merecedor este mismo año del Premio Lorca 2026 al mejor espectáculo teatral por El bar nuestro de cada día, una propuesta que fusiona teatro y música de manera magistral y que ha cosechado numerosos reconocimientos en su recorrido por los escenarios andaluces.

El Premio Ateneo de Algeciras 2026 será entregado en diciembre, siguiendo la tradición de la institución cultural algecireña, en un acto que promete reunir a lo más destacado de la cultura local para celebrar el talento y el compromiso artístico de sus creadores.