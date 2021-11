Miles de personas se manifiestan en Algeciras por un convenio digno para el sector del metal

Mientras los representantes de los trabajadores del sector del metal de la provincia de Cádiz y de la patronal se disponían a sentarse por tercera vez en una semana en Sevilla para intentar desbloquear el convenio colectivo, en el séptimo día de huelga indefinida, miles de personas -4.000 según la organización y 2.500 en el recuento de la Policía- se concentraban en el Parque Feria de Algeciras para iniciar una manifestación para demandar la firma de ese acuerdo. Bajo una lluvia intermitente, la marcha recortó su recorrido previsto y enfiló la avenida Virgen del Carmen hasta la rotonda del Ave María para girar hacia el edificio Nexus, fin de la marcha y donde la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) cuenta con una sede.

Antes del inicio de la marcha se guardó un minuto de silencio en memoria del trabajador portuario de 20 años fallecido este lunes en un accidente cuando iba en un ciclomotor e impactó con un camión que se encontraba parado en el puente de acceso norte al Puerto de Algeciras.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Manuel Triano y Ángel Serrano, respectivamente, lametaron este suceso y explicaron los motivos de la movilización.

"Estamos expectantes de lo que pueda ocurrir en Sevilla. Los sindicatos y los trabajadores queremos un acuerdo, pero no cualquiera. Lo importante es que se garantice el poder adquisitivo de las plantillas de un sector tan importante para la comarca", indicó Triano.

"El sector lleva años de maltrato. Se trata de que ese convenio devuelva la dignidad y los derechos a los trabajadores del metal, sector del que siempre hablamos de los datos macroeconómicos de las empresas que los emplean".

"Estamos viendo un respaldo de la sociedad campogibraltareña en una lucha. La huelga del metal es el mascarón de proa del conflicto de la negociación colectiva, que está empantanado en muchos otros sectores. Parece que hay empresarios que están intentando provocar movilizaciones si no son capaces de darnos lo justo en los convenios colectivos", explicó el responsable de CCOO.

En esa idea ahondó Ángel Serrano: "Los trabajadores del metal están defendiendo a sus empresas, las contratas, que cada vez están más apretadas por las grandes industrias. Hay empresas pequeñas y medianas que quieren acabar con el conflicto, pero hay grandes que no. ¿No resulta extraño que ahora tengamos todas las huelgas a la vez? ¿No parece que los empresarios se han puesto de acuerdo para que los trabajadores hagan una movida en contra del Gobierno? No es razonable y esta comarca no es una zona conflictiva. Los trabajadores están pidiendo salvar a su empresa. Si ellos no defienden a su empresa y sus salarios, van a echar a esas empresas. Esto se viene cocinando desde hace unos años y ahora el empresariado, por varias cosas que no le han venido bien, dice no a los convenios", reflexionó el responsable de UGT.