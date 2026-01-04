Malestar en El Rinconcillo y otras barriadas de Algeciras por las anegaciones de la borrasca Francis

El paso de la borrasca Francis por la ciudad de Algeciras ha puesto en evidencia la falta de capacidad en parte de la red de alcantarillado en barriadas como El Rinconcillo, El Acebuchal y la Cuesta del Rayo. Durante la noche del sábado, estas tres zonas sufrieron anegaciones que han despertado malestar entre los residentes. A lo largo del domingo, muchos imbornales se han visto igualmente incapaces de asumir el volumen de agua que les llegaba.

El Ayuntamiento ha informado este domingo de intervenciones como el corte al tráfico en el acceso al nuevo cementerio. Además, la calle Lagartijo, en la barriada de Los Toreros, ha sido cortada a la circulación, con intervención de los bomberos y actuación derivada a Parques y Jardines. También se han producido diversas bolsas de agua en zonas como Agua Marina, así como la afectación de un vehículo en La Menacha.

El 112 atendió una quincena de avisos en el municipio el sábado, sobre todo relacionadas con anegaciones en viviendas y garajes y balsas de agua en el viario público, que hizo que algún vehículo quedara atascado, sin que haya constancia de daños personales y cuyos ocupantes no requirieron rescate. Durante la noche se registró una importante acumulación de precipitaciones, con valores de entre 45 y 68 litros por metro cuadrado. Algesa ha llevado a cabo un seguimiento de la situación con diversas intervenciones, en coordinación con el resto de delegaciones municipales.

Ya este domingo, las copiosas lluvias han seguido cayendo sobre Algeciras sin que se registraran grandes anegaciones, si bien aunque el agua cae con menos intensidad que anoche, muchas arquetas no se encuentran en el mejor estado posible para hacer frente a episodios como el que anoche produjo anegaciones en varias zonas de la ciudad. Un ejemplo de ello son las que se encuentran en el entorno de la Plaza Omeyas, que apenas lograban tragar algo de agua debido a la acumulación de hojas, maleza y basura.

Además, la carretera que une San Bernabé y Botafuegos, que desde hace años cuenta con un tramo hundido y vallado, se ha visto agravado tras las últimas lluvias, que han hecho la grieta aún más grande. Por la grieta se cuela el agua procedente de la parte alta de la barriada, ya que el alcantarillado no está dando abasto tras las intensas lluvias.

La playa de El Rinconcillo se está llevando la peor parte del temporal con daños en el arenal y la acumulación de basuras y cañas. Además, el cauce del río Pícaro, en Getares, bajaba con gran fuerza a primera hora de la tarde.