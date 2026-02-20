Magda Bellotti, un referente para la promoción del arte contemporáneo

Conocí a Magda Bellotti recién llegado a Algeciras, a finales de los años setenta -cuando aún no había iniciado sus estudios universitarios- a través de mi amigo William Leonard Bellotti, vicecónsul de Inglaterra en Algeciras, que era primo de su madre. Por este motivo, frecuenté mucho la casa de sus padres en Los Pinos, donde vivía junto a su padre, Antonio Ramos-Arguelles, hombre muy culto, prestigioso abogado y compañero del que esto suscribe en las tareas docentes de una incipiente UNED y sobre el que escribí un artículo publicado en Europa Sur el 1 de abril de 2016.

Estaba casado con la británica Magda Bellotti, elegante dama, de la que su hija tomó el nombre como galerista. Ambos supieron impregnar en sus hijos el amor por las Bellas Artes. Así animaron a su hijo mayor, Evaristo, a estudiar en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y hoy es un reconocido escultor de vanguardia. Y a su hija, a la que todos los amigos íntimos llamábamos Maddy para distinguirla de su madre, a estudiar la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Sevilla. Pero pronto se despertó su interés por la contemporaneidad artística en una zona donde existía mucha inquietud pero muy poca infraestructura expositiva, lo que la condujo, con inusitada valentía, a crear en 1982 la galería Magda Bellotti en Algeciras.

Su buen hacer hizo que su nombre sonara con fuerza en los círculos del arte actual (recuerdo cómo importantes artistas contemporáneos me preguntaban en ARCO por su galería) y es que en 1984 alcanzó algo que muy pocos consiguen: estar en la tercera edición de ARCO, una de las ferias más importantes del mundo en arte contemporáneo.

Sus esfuerzos, sagacidad e importante trabajo tuvieron su recompensa en el panorama artístico español y, por supuesto, como una de las grandes referencias en el arte contemporáneo de Andalucía. Si en los tratados sobre arte actual se estudia siempre a la pionera Juana Mordó o a Juana de Aizpuru, en nuestros días es obligado consignar también a Magda Bellotti.

Las galeristas Pepa Gómez, Milagros Delicado y Magda Bellotti, en Alcultura.

Durante una entrevista en 2008 se refería a Juana Mordó y a Juana Aizpuru con estas palabras: “Juana Mordó es la única persona que me ha impresionado. Yo era muy joven, pero apreciaba esa relación con los artistas y su modo especial de hacer las cosas. También me interesa el desparpajo de Juana de Aizpuru, su lucha infatigable y la defensa que hace de sus artistas”.

Magda Bellotti llevó hasta Algeciras lo mejor del arte español y consiguió poner en el espacio que le correspondía a los mejores artistas contemporáneos del Campo de Gibraltar como Guillermo Pérez Villalta, Chema Cobo o Antonio Rojas, por los que luchó para que su obra trascendiera más allá del entorno geográfico cercano.

Apoyó a los jóvenes artistas emergentes, a aquellos que querían abrirse paso en el complejo campo de la creación contemporánea. Antonio Rojas, que expuso en la galería de Algeciras en 1983, nos ha recordado estos días en su cuenta de Instagram que “fue la primera galerista que confió en mi trabajo cuando todo comenzaba. Y su apoyo y entusiasmo me acompañaron durante años”.

Y la galerista Isabel Hurley ha recordado a Magda Bellotti, también en su cuenta de Instagram, como “un modelo para la profesión, capaz de mantener en Algeciras, su ciudad natal, un espacio en el que programaba exposiciones de un gran nivel”.

Tengo que destacar que tanto la prensa comarcal como la nacional y las redes sociales se han referido a ella como un referente del arte contemporáneo.

Magda Bellotti siempre apoyó a su tierra natal; prueba de ello es que cuando en 2001 cerró su espacio en Algeciras para trasladarse a Madrid, en una zona cercana al Caixa Forum, Museo Thyssen, Museo del Prado y al Museo Reina Sofía, denominó Sala Algeciras a uno de los dos espacios que conformaban la nueva galería de la calle Fúcar.

Y en diciembre de 2009 creó Alcultura con el sostén de figuras de la sociedad civil campogibraltareña; punto de encuentro para todos aquellos interesados en la Cultura con mayúsculas, dotando a su ciudad de una infraestructura que acoge exposiciones, conferencias y conciertos, entre otras actividades destinadas a promover la creación contemporánea en todas sus manifestaciones.

Con dolor y nostalgia recuerdo su bello rostro en el jardín de su casa de Getares y lo evoco ahora, con sentimiento, entre los versos del poeta sevillano Luis Cernuda:

Aún creo ver tus ojos,

Tras las desnudas cimas,

Por el aire profundo

Y ya frío, con la noche

Que imperiosa se alza

del final del poema Scherzo para un elfo.