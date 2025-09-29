Luto por el fallecimiento de Manolo Solís, realizador de Onda Algeciras y veterano profesional de la televisión

El mundo de la comunicación de Algeciras está de luto por el fallecimiento de Manuel Solís Morlesín, realizador audiovisual que formaba parte de la plantilla de la televisión municipal, Onda Algeciras, y un veterano profesional que también trabajó para Televisión Española y Canal Sur Televisión.

El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha trasladado su pesar, tanto a título personal como en nombre y representación del equipo de Gobierno municipal, por el fallecimiento este lunes de Manuel Solís Morlesín. El primer edil ha recordado "la importante trayectoria profesional que Manolo Solís acuñó a lo largo de su vida".

"Formó parte de la antigua Televisión Algeciras, trabajó durante un tiempo para Televisión Española como operador de cámara, puesto que también ocupó durante años en el equipo que cubría la provincia de Cádiz dentro del programa de Canal Sur Televisión Andalucía Directo, hasta que recaló en Onda Algeciras", repasó el regidor algecireño.

"En la televisión municipal desarrolló varias funciones, hasta alcanzar el puesto de realizador, siendo también formador de sus compañeros en varias materias", destacó Landaluce.

La teniente de alcalde delegada de Comunicación y consejera delegada de la Empresa Municipal de Medios de Comunicación (EMCALSA), Susana Pérez Custodio, se ha unido también a las muestras de condolencias municipales: "Con la marcha de Manolo Solís nos quedamos sin un gran profesional y sin un excelente compañero. Por ello, en estos momentos, queremos enviarle nuestro abrazo más sincero y fraternal a su esposa, la periodista Begoña Curiel, a su hija Irene, a sus familiares, compañeros de Onda Algeciras Televisión y a todos sus amigos por esta irreparable pérdida".

La redacción de Europa Sur se suma al pésame a sus familiares y compañeros de Onda Algeciras. Descanse en paz.