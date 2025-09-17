Luto en Algeciras por el fallecimiento de José Ruiz Oses, impulsor del Algeciras Club de Tenis

La ciudad de Algeciras y el mundo del tenis está de luto por el fallecimiento de José Ruiz Oses. Ruiz Oses desarrolló su vida laboral en la antigua Junta de Obras del Puerto y, posteriormente, en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, donde hoy en día sigue quedando patente la huella que dejó. Dentro de su faceta deportiva, formó parte del equipo humano que logró el traslado del club de tenis hasta las actuales instalaciones que ocupa en la zona de La Ermita.

El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha trasladado su pesar, "tanto a título personal como en nombre y representación del equipo de Gobierno municipal", por el fallecimiento de José Ruiz Oses, "persona muy vinculada al mundo del deporte algecireño, especialmente al tenis, siendo uno de los impulsores del Algeciras Club de Tenis, entidad que llegó a presidir", ha transmitido.

Como Ingeniero técnico de Obras Públicas fue el encargado de realizar numerosas obras tanto dentro como fuera de Algeciras, destacando entre ellas el polígono del Saladillo y San José Artesano. Además, fue profesor de la antigua Escuela Politécnica, siendo autor de varios libros sobre las materias que impartía y que escribió con el único afán de ayudar a sus alumnos.

“Se ha ido una persona importante para la sociedad algecireña, que deja un hueco que nunca podrá ser remplazado, y por ello, en estos momentos de tanto dolor, queremos estar al lado de su familia, allegados y amigos, haciéndoles llegar nuestro abrazo más fraternal. Descanse en paz”, ha finalizado la primera autoridad municipal.