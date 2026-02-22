La Lotería sonríe a Algeciras en pleno Carnaval y Doña Rosalía vende el 07800 premiado

La suerte volvió a hacer parada en Algeciras este sábado 21 de febrero, y lo hizo en uno de los puntos más simbólicos —y resilientes— de la ciudad. La administración Loterías Doña Rosalía número 8, ubicada en la Plaza de la Mujer frente al ambulatorio Menéndez Tolosa, vendió el número 07800, agraciado con 12.000 euros por serie en el sorteo celebrado en pleno Sábado de Carnaval.

“Una noticia que nos llena de alegría. Enhorabuena a todos los premiados”, celebraban desde la propia administración en sus redes sociales nada más conocerse el resultado. Y no era para menos: la fortuna llega en un momento especialmente significativo para este establecimiento, que sigue trabajando bajo andamios tras el espectacular desplome de un balcón del edificio superior el pasado 18 de noviembre.

Aquel martes, alrededor de las 17.40, un balcón de un sexto piso se vino abajo de forma repentina en la Plaza de la Mujer. Los cascotes cayeron justo frente a la administración de loterías, en una zona de intenso tránsito peatonal. Pese a la aparatosidad del suceso, no hubo heridos, algo que muchos testigos calificaron de “milagro”. Desde entonces, la imagen de la administración bajo la estructura metálica se ha convertido en parte del paisaje urbano de la zona. Pero ni los andamios ni el susto han frenado la actividad de este punto de venta, uno de los más concurridos de Algeciras.

Ahora, meses después del incidente, la fortuna vuelve a llamar a su puerta. Y lo hace además en Sábado de Carnaval, una fecha marcada en rojo en el calendario festivo de la ciudad, cuando las calles se llenan de disfraces, música y ambiente festivo.