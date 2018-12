Los alumnos de los Salesianos de Algeciras te dan 761 ideas para cambiar el mundo

Que levante la mano quien ha soñado alguna vez con cambiar el mundo, quizás cuando era más joven. ¿Todos? Exacto. No hay quien no haya tenido alguna vez una idea, una iniciativa para hacer de este planeta un mundo más habitable, más humanizado. El problema es que luego se olvida con el tiempo. Los 761 alumnos del colegio Salesianos de Algeciras no quieren que eso les suceda y por eso se pusieron, a 1.522 manos, a confeccionar un libro con lo que cada uno ellos entendían que se podía hacer para cambiar el mundo. Y cuentan contigo no solo para que lo leas, sino para que intentes llevar a cabo siquiera una de esas iniciativas.

Cuento contigo para cambiar el mundo es un volumen de 200 páginas en el que los alumnos de Secundaria a Bachillerato reflejan, a través del cómic, la poesía, la prosa o el teatro, las ideas que trabajado en sus aulas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas como punto de partida. Esto es, qué podemos hacer para erradicar la pobreza y el hambre, para lograr una enseñanza primaria universal, para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, para reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años, para mejorar la salud materna, para combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente o para fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Cuento contigo para cambiar el mundo es el título del libro, pero también el lema que ha acompañado al colegio Salesianos de Algeciras durante todo el curso escolar 2017/18. “A través de los valores trabajados a lo largo del curso los alumnos/as del centro han ido profundizando en la necesidad de conocer el mundo en el que habitan y a partir de ahí tomando conciencia y comprometiéndose con la necesidad de cambiar algunas prácticas para hacerlo más humano y sostenible”, explica Ismael Bermúdez, el profesor encargado de un proyecto que, a través de la creatividad, aspira a ser “una colección de iniciativas”.

Detrás de este libro, que esta tarde se presenta en El Corte Inglés a las 19:00, está todo el trabajo de un año en el colegio Salesianos, que buscó financiación para publicarlo a través de una campaña de crowfunding porque quería que las chicas y chicos “sientan que la sociedad de hoy necesita de sus ideas y las valora”, subraya Manuel Redondo, director del centro María Auxiliadora de Algeciras.

Los alumnos de primaria trabajaron los objetivos sintetizando sus reflexiones en forma de frases, poesía, reportajes, dibujos, noticias y teatro.

Los de 1º de ESO se dedicaron en varias sesiones, al objetivo de erradicar la pobreza extrema y el hambre. “La idea es que los alumnos tomen conciencia de lo afortunados que son. Y que sean capaces de generar conciencia del problema a nivel global. Los alumnos, a nivel individual, escriben todo el sentimiento trabajado en una frase que lo englobe”, explicó Ismael Bermúdez en una ponencia delCongreso de Docentes celebrado en Algeciras recientemente.

Los alumnos de 2º de ESO estuvieron desarrollando ideas de cómo se podría reducir la mortalidad infantil en niños y niñas menores de cinco años. También tuvieron que plasmar sus ideas en una frase.

Los de 3º y 4º de ESO realizaron un trabajo parecido, pero siguiendo una dinámica grupal. Se organizaron en grupos de 3-4 alumnos y elaboraron propuestas para mejorar los objetivos del milenio específicos de cada curso.

Los de 3º trabajaron sobre el objetivo de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. En estos cursos, se hace especial hincapié en la coeducación. Sin embargo, en 4º de ESO, los alumnos reflexionaron sobre dos objetivos diferentes, el de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y el de fomentar una alianza mundial para el desarrollo. El documento de salida elaborado por estos alumnos tiene diferentes formatos. Algunos grupos eligieron elaborar un texto de 5-6 líneas de extensión en el que expresaban el sentir de cada uno y las aportaciones para solucionar a nivel personal o estatal los obstáculos. Otros alumnos prefirieron elaborar una infografía o un dibujo artístico.

Los alumnos de 1º de Bachillerato realizaron una reflexión sobre el papel que tiene la comunicación en un mundo globalizado. Se han organizado en grupos de trabajo y elaboraron textos en los que realizan la reflexión de cómo ha influido y puede influir las distintas formas de comunicación existentes en la globalización y en cómo les puede influir a ellos de forma individual.

Las últimas líneas escritas por los 761 alumnos definen a la perfección el espíritu de la obra: “Este hermoso libro que tienes entre tus manos es fruto del trabajo, la constancia, el cariño, pero sobre todo el empeño y la ilusión de muchas personas que creyeron en el proyecto desde el primer momento. Profesores y alumnos que han dibujado en cada palabra, en cada renglón, en cada página alguna idea que aportar al mundo para hacerlo mejor. Cuento contigo para cambiar el mundo ha visto la luz gracias a quienes creyeron que estas ideas merecían ser conocidas y gritadas al mundo; personas y entidades que patrocinaron el proyecto e hicieron posible que todo el alumnado de Colegio María Auxiliadora de Algeciras, desde los 6 hasta los 18 años, pudieran regalar sus ideas al mundo en hojas de papel. Todas estas personas y entidades merecen nuestro reconocimiento y admiración. A todas ellas: Gracias”.