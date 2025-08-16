Landaluce exige explicaciones al Gobierno por las deficiencias en el tren Algeciras-Madrid

El alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a cargar contra el Gobierno central por la situación del tren que conecta la ciudad con Madrid. El regidor asegura que la “errática política” en materia de transportes está causando un grave perjuicio tanto a Algeciras como al conjunto del Campo de Gibraltar.

El último incidente se produjo este viernes, cuando un nuevo retraso superior a una hora se sumó a la larga lista de incidencias que acumula esta línea. A ello se unió la incomodidad de realizar en autobús el tramo Antequera-Madrid, una circunstancia especialmente dañina al coincidir con el puente festivo y los actos en honor a la Virgen de la Palma, fechas clave para el turismo y la hostelería local.

En su condición de senador, Landaluce ha registrado en la Cámara Alta una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo. Entre ellas, reclama información sobre el número de retrasos ocurridos entre 2020 y 2025 y el porcentaje de puntualidad en ese mismo periodo. También exige datos sobre la antigüedad de los trenes que cubren la línea y si se han incorporado convoyes nuevos en sustitución de los más antiguos o inoperativos.

El alcalde subraya que “la mayoría de estas respuestas ya las conocemos con bastante aproximación”, pero insiste en que el Gobierno debe dejar constancia oficial de los datos para comprender que las quejas “no responden a un capricho, sino a la necesidad de dar una solución real a un problema que padecen a diario los algecireños y campogibraltareños”.