Landaluce critica al Gobierno tras el informe europeo sobre la falta de medios contra el narcotráfico

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha exigido al Gobierno de España un cambio de actitud tras la publicación del informe preliminar de la misión europea que visitó la provincia para evaluar la situación de la lucha contra el narcotráfico, que exige más inversión y reclama que la profesión policial sea reconocida como de riesgo en toda la UE.

Landaluce calificó el informe como “evidencia de que el Gobierno es el único capaz de ver una realidad inexistente sobre la situación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en nuestra zona”. El primer edil señaló que el documento europeo avala sus reivindicaciones sobre la necesidad de proteger a quienes nos protegen, y subraya que jueces, fiscales, asociaciones de Policía y Guardia Civil, así como la sociedad, han reclamado mayores medios materiales, humanos e inversiones.

El alcalde recordó que la postura del partido mayoritario en el Gobierno ha sido problemática, "al intentar vetar" la visita de la misión encabezada por Bogdan Rzonca a Algeciras y Barbate para conocer de primera mano la realidad sobre el narcotráfico.

Landaluce insistió en que lo importante no es el enfrentamiento político, sino garantizar que los cuerpos de seguridad cuenten con el respaldo de las administraciones, incluyendo su reconocimiento como profesiones de riesgo y que cualquier acto violento contra los agentes sea considerado eurodelito, para endurecer condenas y evitar la impunidad ante agresiones.

El alcalde finalizó haciendo un llamamiento al Partido Socialista para que su grupo en el Parlamento Europeo apoye las reivindicaciones del Campo de Gibraltar y refuerce ante el Gobierno español las medidas necesarias para proteger a quienes combaten el narcotráfico y la inmigración ilegal en la provincia.