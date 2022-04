Landaluce da la bienvenida a la próxima "normalidad" en el tránsito de pasajeros entre Algeciras y Marruecos

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha dado la bienvenida a la próxima "normalidad" en el tránsito de pasajeros en el Estrecho de Gibraltar con Marruecos tras el anuncio realizado a última hora de este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI.

"Esperamos que en breve se empiece a aperturar y vuelva la normalidad a las fronteras y el paso por nuestros puertos. Hasta ahora el paso de mercancías solo se ha mantenido por Algeciras, no había con otros puertos", ha indicado el primer edil.

Landaluce tiene la impresión de que las cifras de pasajeros en la Operación Paso del Estrecho (OPE) serán mayores que en la última que se celebró, en 2019. "Son dos años sin ver a sus familiares y eso hará que haya un mayor movimiento de personas y vehículos", ha explicado.

"La suspensión del paso de pasajeros ha supuesto más de 100 millones de euros de pérdidas para navieras, agencias de viaje y otras empresas porque más de 10 millones de personas y 2 millones de vehículos no han podido pasar en dos años. Además está el tema familiar de las personas que no han podido visitar a sus seres queridos durante este tiempo. Esperamos que vuelva a ser algo habitual y que no vuelva a ser noticia por su cancelación", ha incidido el alcalde algecireño.

"La venta de productos de España a Marruecos supone 8.000 millones de euros, Marruecos es un socio principal de España. También se sigue trabajando la lucha contra el yihadismo y es un socio fundamental para toda Europa. Hay que dejar bien claro también que la españolidad de Ceuta, Melilla y Canarias no se discute. Son temas que nos repercuten mucho. Bienvenida la normalidad y que ponto sea completa con el reino alauita", ha sentenciado.