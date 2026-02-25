Landaluce arremete contra Exteriores por no informar a los alcaldes incluso con el Tratado de Gibraltar ya cerrado

El alcalde de Algeciras y senador por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a lamentar la falta de transparencia sobre el Tratado de Gibraltar, incluso después de cerrado un texto final, que fue adelantado por Europa Sur el pasado 24 de febrero.

El regidor ha criticado que los ciudadanos del Campo de Gibraltar tengan que seguir enterándose del contenido del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, España y el Reino Unido sobre Gibraltar "con cuentagotas y a través de terceros, mientras que los legítimos representantes de los campogibraltareños carecemos de cualquier tipo de información al respecto”.

“Es absolutamente inconcebible que, a menos de 24 horas de que la Comisión Europea conociera el contenido íntegro, los alcaldes de la comarca aún no hayamos recibido ninguna información oficial por parte del Gobierno de España, sabiendo que lo que está en juego es el presente y el futuro de 300.000 campogibraltareños", ha subrayado Landaluce, quien apostilla: "Hemos solicitado numerosas reuniones con el Ministerio de Exteriores y con el resto de organismos que se están encargando de los detalles del acuerdo, y ni siquiera hemos recibido respuesta, ni nuestro Parlamento va a poder debatir el texto, con lo cual nos vamos a ver inmersos en un proceso en el que todo nos va a venir impuesto y sin consultar”.

“Lo que es más sangrante aún, si cabe, es que las autoridades gibraltareñas sí hayan informado ya a sus ciudadanos sobre los aspectos que más les pueden afectar en este nuevo marco de relaciones, de lo que lo poco que sabemos es lo que ha publicado un medio de comunicación de la zona”, ha manifestado en referencia a Europa Sur la primera autoridad municipal. "Esto no es serio ni son formas”, añade.

Para Landaluce, “desde que comenzó este largo proceso, que se ha ido demorando una vez tras otra, siempre se han registrado más sombras que luces en lo que a facilitar información sobre el acuerdo se refiere, y ahora, que estamos en la recta final, se mantiene la misma tesitura". "Lo lógico es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España hubiese convocado a los representantes de los ciudadanos del Campo de Gibraltar para informarles, entre otras cuestiones, de la tan deseada zona de prosperidad compartida, de la que poco o nada se está hablando por el momento", ha continuado antes de resaltar que España perdió "muchas oportunidades" tras el Brexit y que la postura de fortaleza española se convirtió en "entreguismo y debilidad por intereses del PSOE”.

“Ojalá nos equivoquemos, pero mucho nos tememos que el Campo de Gibraltar va a ser poco menos que el convidado de piedra en este acuerdo", censura Landaluce, que considera que todo parece indicar que "en la colonia británica seguirán untando la tostada por los dos lados". "A este lado de la frontera necesitamos que unos cuantos no se sigan aprovechando de las bondades de una comarca que requiere de una atención especial tanto por parte del Gobierno español como desde la Unión Europea", ha incidido. "La vecindad es buena, pero no la ocupación. El buenismo se está demostrando que es perjudicial para nuestra comarca, para nuestra región y para el conjunto de España”, ha concluido.