El algecireño Lamine Thior, nuevo colaborador de El Intermedio

El Intermedio, programa presentado por El Gran Wyoming que se emite de lunes a viernes por la noche en LaSexta y que cumple su decimoctava temporada en emisión, ha incorporado en el inicio de esta nueva temporada al algecireño Lamine Thior como colaborador. En su sección, el cómico y actor detecta y comenta microrracismos que se encuentra en la vida cotidiana.

Thior, de origen senegalés aunque con dos años llegó con su madre a Algeciras, donde se crio, reside desde hace varios años en Madrid y en la actualidad tiene en marcha el monólogo Españul, por el que ha estado en varias ciudades de todo el país hablando precisamente de microrracismos.

En su primera intervención en el programa, Thior comentó: "¿Sabíais que un blanco y un negro no son iguales? El color de piel determina cualquier aspecto de nuestra vida". "Un blanco camina despreocupado, mientras que un negro lo hace ojo avizor, porque somos sospechosos", continuó en su sección.

📍 Un informe de la ONU de 2018 señalaba que en nuestro país, la población negra corre el riesgo de ser señalada 42 veces más a menudo en los puertos y en el transporte público solamente por su color de piel… pic.twitter.com/ZItDuATz1p — El Intermedio (@El_Intermedio) September 14, 2023

En diciembre 2022 fue entrevistado por Thais Villas en El Intermedio y confesó sentirse "afroandaluz", pero reconocía que era "una movida porque ni los africanos te consideran afro y los andaluces, más o menos, se enrollan".

La periodista le preguntaba sobre el nivel de racismo de los españoles, ante lo que este respondió que, en una escala del 1 al 10, diría que un 7, a pesar de que tiene que enfrentarse a determinadas situaciones discriminatorias por el color de su piel con frecuencia, como cuando tiene prisa y tiene que ir corriendo: "Es que en el momento en el que tienes prisa, al cabo de poco tiempo, aparece un coche de policía a preguntarte '¿Por qué corres? ¿A dónde vas? ¿De qué huyes?'". Por ello, comenta que si un día quiere hacer 'running', tiene que ir "de Asics por todos sitios".

Lamine Thior anunció en su cuenta de Instagram que iba a ser colaborador del programa en esta nueva temporada. "Siempre me he considerado una persona trabajadora pero sobre todo muy afortunada. Tengo la fortuna de haberme topado con muy buena gente a lo largo de mi vida, gente que ha confiado en mí, gente que ha apostado por mí, gente que me ha apoyado hasta en las ideas más locas y gente que ha valorado mi esfuerzo y mi dedicación".

"Poder trabajar en El Intermedio es un sueño hecho realidad, que a día de hoy sigo sin creerme, pero lo que es aún más emotivo para mi, es poder hacerlo con una sección llamada "Microrracismos", una sección en la que los que me conocéis por las redes o conocéis el podcast @negroseneltibet, que tengo junto a Asaari Bibang Ngui y Frank T, sabéis todo lo que puede dar de sí, cuanto nos podemos llegar a entretener y divertir mientras aprendemos todos juntos a ser una sociedad mejor", continúa su publicación.

"Solo puede sentirme agradecido y afortunado por todo lo agradable y desagradable que me ha pasado en la vida, que me ha llevado a este camino. Necesitamos más presencias diversas en más y más espacios, para dar cabida a la pluralidad que existe en este país; ahora yo me uno a la ya importante lista de profesionales que están frente a las cámaras, cada día, representando a aquellas y aquellas que están al otro lado. Gracias vida que me has dado tanto. Gracias mamá (@f.thior ) por haberme inculcado a mi y a mis hermanos y hermanas estos valores que tantas alegrías me están dando. Me gente bella, que tiemble España, estamos en El Intermedio!!", indica Thior.