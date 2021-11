Algeciras reconoce la labor de entidades y personas en favor de la ciudad con las Medallas de la Palma

El Teatro Florida ha acogido este lunes el acto de entrega de las Medallas de la Palma, distinciones que concede cada año el Ayuntamiento de Algeciras para reconocer el trabajo de personas o entidades en beneficio del conjunto de la ciudad. En esta edición los galardonados han sido el chef José Andrés y su esposa, Tichi Fernández; el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA 2015), la Sociedad del Cante Grande y la Fundación la Caixa.

En la apertura del acto, el alcalde, José Ignacio Landaluce, recordó que el año pasado el acto no pudo celebrarse debido a la incidencia del coronavirus y que en esta edición ha sido necesario esperar a la mejora de la situación sanitaria para poder llevarlo a cabo, ya que suele celebrarse en los primeros días de agosto, antes de la celebración de la festividad de la Patrona y Alcaldesa Perpetua.

Las Melladas de la Palma al chef José Andrés y a su esposa, la algecireña Tichi Fernández, han sido por su labor desinteresada de ejercer de embajadores de Algeciras; AEPA la ha recibido en reconocimiento a su labor en defensa de las tradiciones y la historia algecireña; la Sociedad del Cante Grande, una de las entidades flamencas más reputadas de toda España, por superar sus primeros 50 años de andadura; el Servicio de Vigilancia Aduanera, por su labor en pro de la seguridad, y a la Fundación La Caixa, por su colaboración con el Ayuntamiento en el apartado social.

Landaluce tuvo un recuerdo “a la memoria de todos los algecireños que, desgraciadamente, nos han dejado en este tiempo a consecuencia de la pandemia. Ese vacío que han dejado en sus familias y en su ciudad no podrá ser llenado nunca, por lo que a la Virgen de la Palma, Patrona y Alcaldesa Perpetua nuestra, le pedimos que vele por sus seres queridos”.

Fue emotivo el recuerdo para José Luis Domínguez Iborra, funcionario de la base del Servicio de Vigilancia Aduanera en Algeciras, que falleció en acto de servicio en julio pasado cuando el helicóptero de cuya tripulación formaba parte cayó al mar durante una operación contra el narcotráfico. “A todos quienes hoy reciben esta distinción, nuestra más sincera gratitud en nombre de Algeciras, y ojalá que la acojáis con la misma ilusión y el cariño con los que la ciudad, vuestra ciudad, os la entrega. Y como alcalde, os hago un ruego muy particular: que continuéis con el trabajo que os ha traído hasta aquí, y que ese esfuerzo sirva para continuar engrandeciendo una ciudad tan noble y hospitalaria como es Algeciras”, ha pedido el regidor.

Por cuestiones de agenda y compromisos previamente adquiridos, José Andrés, una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time y su esposa no pudieron estar presentes en el acto, aunque el chef envió un vídeo de agradecimiento por la concesión de la medalla.

"Nos pilla viajando por medio punto, pero de parte de mi mujer y mía, queremos dar las gracias por este galardón. Considero que el alcalde está haciendo grandes cosas por esa ciudad que tanto quiero. Me considero especial desde hace casi 30 años. Algeciras tiene un mercado maravilloso y calles que tienen un arte que no se encuentra en ninguna parte del mundo. Nos sentimos honrados, quiero mucho a la familia Fernández de la Cruz, que fue la que me acogió. Pilar, la matriarca de la familia, es una mujer increíble. Se lo merece ella más que yo, y más mi mujer que yo. Patricia es una algecireña que me lo ha dado todo, que me ha permitido soñar y que me ha enseñado que todo es posible. Ella me dio muchas de las recetas que son las mas exitosas en nuestros restaurantes", destacó el chef.

"El espíritu de Algeciras está ahí, en los ingredientes en este mercado y esa ciudad que tanto queremos. Gracias y viva Algeciras", sentenció en su mensaje.

El acto institucional finalizó con la actuación de la Tuna de Peritos de Algeciras, que interpretó varios temas.