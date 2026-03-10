La Junta confirma el vertido de aguas fecales en El Rinconcillo y exige medidas al Ayuntamiento de Algeciras

Arena negro por un vertido de aguas fecales en la playa del Rinconcillo, a la altura de la urbanización Rincomar.

La playa de El Rinconcillo, uno de los espacios más emblemáticos de Algeciras, se encuentra en el ojo del huracán por un vertido de aguas fecales a la altura de la urbanización Rincomar. La Junta de Andalucía ha respaldado la denuncia del PSOE presentada el pasado mes de diciembre y ha instado al Ayuntamiento a tomar medidas correctoras y a descontaminar la zona afectada.

Rocío Arrabal, portavoz del Grupo Municipal Socialista, presentó este martes la respuesta oficial en rueda de prensa junto al viceportavoz Fran Fernández. Según los análisis de laboratorio encargados tras la alerta de vecinos en noviembre, la zona afectada registra niveles elevados de bacterias como E. coli, coliformes y Clostridium perfringens, que requieren intervención inmediata.

Arrabal traslada en rueda de prensa la respuesta de la Junta al escrito registrado hace meses, aportando análisis de muestras que confirman niveles de bacterias con riesgo para la salud pública

“Si el Partido Socialista no hubiera actuado, nadie se habría enterado de que esto estaba ocurriendo”, denunció Arrabal, que cuestionó la “desidia” del alcalde, José Ignacio Landaluce, ante un problema que ya era de su conocimiento desde hace meses. La portavoz añadió que el vertido parece derivar de la falta de mantenimiento y de inversión en la red de saneamiento de la ciudad.

La Junta de Andalucía ha abierto un expediente, realizará nuevos análisis del agua y la arena, y ha pedido al Ayuntamiento que adopte medidas urgentes. En caso de que vuelvan a detectarse vertidos, se recomienda registrar denuncia y avisar al 112 para activar los protocolos de emergencia.

El “verdín” extendido sobre la arena del Rinconcillo por la proliferación de algas o cianobacterias alimentadas por fosfatos y nitratos procedentes de aguas residuales. / PSOE Algeciras

Arrabal también criticó la postura del alcalde, que, según el PSOE, se limita a confrontar y desinformar en lugar de asumir responsabilidades: “Al alcalde sólo le preocupa aparecer en los medios y desviar la atención, no resolver lo que es de su competencia”.

En paralelo, el PSOE recuerda que la regeneración definitiva de la playa y de las marismas del Palmones, paralizada durante dos años por el propio Ayuntamiento, sólo avanzó gracias a la intervención del partido y al compromiso del Ministerio de Transición Ecológica. “Estamos muy pendientes de que este proyecto se haga realidad, mientras Landaluce sigue sin tomar medidas reales”, concluyó Arrabal.