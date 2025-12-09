El PSOE de Algeciras destapa un vertido de aguas fecales en la playa del Rinconcillo que amenaza a vecinos y bañistas

Toman muestras de un posible vertido de aguas fecales en la playa del Rinconcillo, en Algeciras.

El PSOE de Algeciras ha denunciado ante la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento la existencia de un vertido de aguas fecales en la playa del Rinconcillo, a la altura de la urbanización Rincomar Playa. El problema, advertido por vecinos hace meses y trasladado al alcalde sin obtener respuesta, ha sido confirmado tras unos análisis encargados por los socialistas, que detectan “valores altísimos” de bacterias propias de aguas residuales, como E. coli, coliformes y Clostridium perfringens.

Según ha explicado en rueda de prensa la secretaria general del PSOE algecireño y portavoz municipal, Rocío Arrabal, este mismo martes, 9 de diciembre, se han remitido escritos a la Consejería de Salud y Consumo, la Delegación Territorial de Agricultura y Pesca, la Subdelegación del Gobierno de la Junta y la Alcaldía, reclamando "actuaciones inmediatas" ante un episodio que consideran “grave” tanto para la salud pública como para el ecosistema del litoral.

Resultados de los análisis encargados por los socialistas, que detectan “valores altísimos” de bacterias propias de aguas residuales. / PSOE Algeciras

Meses sin respuesta pese a los avisos vecinales

Arrabal ha lamentado la “dejadez y desidia” del alcalde, José Ignacio Landaluce, por no atender la denuncia formulada por residentes el pasado mes de agosto. Los vecinos, explica, comenzaron a notar "olor a cloaca" al inicio del verano, especialmente con marea baja. En agosto observaron la aparición de unas supuestas “algas” en la orilla y, al analizar el agua con sus propios medios, detectaron niveles de nitratos muy elevados, indicio clásico de contaminación orgánica.

Durante estos días, la portavoz socialista ha podido comprobar además la existencia de un “verdín” extendido sobre la arena, que atribuye a la proliferación de algas o cianobacterias alimentadas por fosfatos y nitratos procedentes de aguas residuales. El crecimiento de este fitoplancton, advierte, supone un riesgo para la salud y altera el equilibrio del ecosistema marino de la zona.

El “verdín” extendido sobre la arena del Rinconcillo por la proliferación de algas o cianobacterias alimentadas por fosfatos y nitratos procedentes de aguas residuales. / PSOE Algeciras

Exigen limpieza, desinfección e investigación del origen del vertido

Tras corroborarse la contaminación, el PSOE solicita a las administraciones competentes la limpieza y desinfección de la zona afectada, así como la identificación y reparación del origen del vertido. Además, instan a abrir las investigaciones necesarias para depurar responsabilidades.

“Exigimos que la Consejería de Salud realice una evaluación inmediata de los riesgos sanitarios y que se adopten medidas correctoras urgentes para evitar nuevos vertidos y proteger a la población”, ha señalado Arrabal. Al Ayuntamiento le reclaman la reparación del sistema de saneamiento municipal y la descontaminación integral del área.

La dirigente socialista ha mostrado a los medios fotografías del estado de la playa y del proceso de toma de muestras, así como los resultados analíticos obtenidos. También ha advertido de que la falta de actuación municipal ante denuncias de vertidos residuales “puede llegar a tener consecuencias penales”.

El PSOE de Algeciras pide a Junta y Ayuntamiento “medidas urgentes” ante un vertido de fecales en la playa del Rinconcillo. / PSOE Algeciras

Posible cierre parcial de la playa

Arrabal no descarta que las autoridades sanitarias deban valorar el cierre al público de la zona afectada mientras se soluciona el problema, dada la "gravedad" de los resultados analíticos. Asimismo, ha criticado al Gobierno local por no haber intervenido desde que tuvo constancia del aviso vecinal.